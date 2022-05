Quincy Promes ook verdacht van drugssmokkel en huiselijk geweld

Zaterdag, 14 mei 2022 om 09:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:19

De aanklachten tegen Quincy Promes stapelen zich op. De aanvaller van Spartak Moskou, die al verdacht wordt van poging tot moord op zijn neef, blijkt nu volgens bronnen van Nieuwsuur ook verdacht te worden van de smokkel van synthetische drugs naar Australië en huiselijk geweld. Het bewijs komt naast de telefoon van Promes - die al werd afgetapt - van versleutelde berichten die de politie heeft onderschept.

Vanwege zijn betrokkenheid bij drugshandel werd de telefoon van de aanvaller al afgeluisterd. Daardoor ontdekte de politie een bekentenis van Promes van dat hij zijn neef in juli 2020 had neergestoken, zo onthulde Nieuwsuur afgelopen maand. Promes, die afgelopen woensdag nog speelde en scoorde in de halve finale van de Russische beker, ontkent de steekpartij nog altijd.

Uit het dossier van de voormalig speler van onder meer Ajax en FC Twente blijkt verder dat hij er alles aan gedaan heeft om uit de handen van justitie te blijven. Er komt naar voren dat twee vrienden van Promes zijn neef eind 2020 hebben bezocht. Ze zouden het slachtoffer 20.000 euro hebben geboden als hij een verklaring ondertekende waarin hij beloofde de aangifte tegen de aanvaller in te trekken. Eén van de twee is inmiddels tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege een cocaïnezaak in Antwerpen.

De bronnen van Nieuwsuur weten tevens dat de KNVB op de hoogte was van de zaak-Promes ten tijde van het EK 2021. Toenmalig bondscoach Frank de Boer nam de veelbesproken aanvaller toen 'gewoon' op in zijn selectie en gaf hem speeltijd tegen Noord-Macedonië en Tsjechië. De KNVB zelf ontkent dat het toen al op de hoogte was van de verdenkingen jegens Promes. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat 'intern wel het idee aan de orde is geweest' om de voetbalbond te benaderen, maar dat het nooit 'serieus is overwogen'.

De rechtszaak rond de steekpartij stond aanvankelijk gepland op 31 maart, maar werd uitgesteld vanwege ziekte van een procesdeelnemer. Naar verwachting zal de zaak binnen enkele maanden voorkomen. Het OM wil verder geen uitlatingen doen over de nieuwe verdenkingen rondom Promes. Advocaat van de verdachte Gerard Spong laat weten af te zien van het geven van commentaar.