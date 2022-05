Gerbrands over dieptepunt: ‘Waar ik echt van schrok, was wat de politie zei’

Toon Gerbrands zwaait zondag na twintig jaar af als clubdirecteur. De 64-jarige algemeen directeur van PSV wordt na dit seizoen opgevolgd door Marcel Brands. Gerbrands is vanaf 2014 in dienst bij de Eindhovense club. Daarvoor werkte hij bij AZ, de DSB schaatsploeg en de Nederlandse volleybalploeg. Zijn dieptepunt beleefde de bestuurder bij PSV, waar hij te maken kreeg met aanhoudende bedreigingen rond het ontslag van hoofdtrainer Mark van Bommel. "Ik accepteer dat mijn Twitter ontploft. Alleen duurde alles toen te lang."

Gerbrands beleefde gedurende zijn carrière vele hoogtepunten, maar staat in zijn afscheidsinterview in het Algemeen Dagblad eveneens stil bij de duistere kant van de voetballerij. "Ik kan het nu wel zeggen: het meest onbesproken onderwerp binnen de voetbalwereld zijn persoonlijke bedreigingen en hoe ermee om te gaan", aldus de afzwaaiend bestuurder. "Van collega’s van andere clubs hoor je ook van alles. Maar vrijwel niemand zegt er iets over in het openbaar. Deels om het niet groter te maken. Deels omdat er ook schaamte is voor hoever het soms gaat. Bij ons is er uiteindelijk nooit een steen door de ruit gegaan. Maar het heeft niet veel gescheeld."

Gerbrands werd in zijn tijd bij AZ geconfronteerd met een kogelbrief. "Toen is me uitgelegd dat mensen die kogelbrieven sturen, niks zullen doen. Maar ja, ga dat thuis maar vertellen... In heel korte tijd word je dan als mens geconfronteerd met de vraag: wil ik dit? Waar liggen de grenzen? Hoe wil ik leven? Ik heb toen gezegd: geen busje in mijn straat. Ik wilde niet tegen buren hoeven vertellen dat er dreiging was in de wijk", gaat Gebrands verder. "Eén periode is echt moeilijk geweest, na het ontslag van Mark van Bommel bij PSV. Ik accepteer spandoeken, ik accepteer spreekkoren, ik accepteer dat mijn Twitter ontploft. Alleen duurde alles toen te lang. En waar ik echt van schrok, was dat de politie zei: er is een nieuwe generatie ‘supporters’, tussen de vijftien en negentien jaar, en die is onbeheersbaar."

Het zorgde er onder meer voor dat woedende PSV-fans in januari 2020 de ingang bestormden van het Philips Stadion na de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Er werd onder meer met stenen en dranghekken gegooid. De fans schreeuwden vanwege een teleurstellende vijfde plek in de Eredivisie om het vertrek van John de Jong en Gerbrands. "Het wonderlijke was dat de oude harde kern ons meteen liet merken: dit accepteren we niet, dit zijn niet de spelregels. Maar de onbeheersbaarheid ging door, de politie wilde een busje bij mij en bij John de Jong (technisch directeur, red.) thuis in de straat. Permanente surveillance. En John en ik mochten zonder begeleiding niet alleen naar onze auto lopen."

Gerbrands heeft sindsdien de beschikking over een camerasysteem rond zijn woning. De algemeen directeur erkent dat de hectiek op zakelijk gebied een behoorlijke impact heeft gehad op zijn privéleven. "Stel, er komt een steen door de ruit. Moet je dan stoppen? Ja, klote natuurlijk, maar je wilt niet dat de macht ligt bij een groep ‘verkeerde’ supporters. Maar wat als die steen door de ruit gaat en die raakt de hond, die sneuvelt. Is dát dan de grens?", vraagt Gerbrands zich hardop af. "Die discussie, daar kwamen wij thuis niet uit. Uiteindelijk hebben we maar afgesproken dat ik zou handelen naar bevind van zaken."