Gebrek aan speeltijd leidt nieuw transfervrij vertrek in bij Ajax

Zaterdag, 14 mei 2022 om 07:55 • Laatste update: 08:18

Calvin Raatsie gaat Ajax transfervrij verlaten, weet Ajax Showtime. De doelman beschikt over een aflopend contract en gaat zijn verbintenis niet verlengen. Waar Raatsie zijn carrière gaat vervolgen is nog niet bekend. De goalie staat naar verluidt in de belangstelling van verschillende clubs in binnen- en buitenland. Belangrijkste reden voor het vertrek van Raatsie is het gebrek aan speeltijd.

Raatsie kwam in 2013 in de jeugdopleiding van Ajax terecht nadat hij overkwam van RKAV Volendam. Vorig jaar februari maakte hij bij Jong Ajax zijn debuut in het betaalde voetbal in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Dat bleek tevens zijn enige wedstrijd van het seizoen. Deze jaargang stond hij twaalf keer tussen de palen bij het beloftenteam, waarvan elf keer als basisspeler. Raatsie moet bij Jong Ajax vaak Jay Gorter en Charlie Setford voor zich dulden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dit seizoen zat hij in de Eredivisie drie keer op de bank bij de A-selectie, maar debuteren deed hij niet. Het gebrek aan speeltijd is voor Raatsie reden genoeg om verder te kijken. In maart zag hij toe hoe Ajax doorschakelde met de komst van Przemyslaw Tyton toen zich een keepersprobleem aandiende. Raatsie en Setford werden door de club te licht bevonden. De doelman heeft naar verluidt over belangstelling niet te klagen. Ajax Showtime meldt dat de goalie in de belangstelling staat van verschillende clubs uit binnen- en buitenland.

Raatsie is tevens jeugdinternational van Oranje. De sluitpost vertegenwoordigde Nederland in verschillende jeugdteams, van de Onder 15 tot de Onder 18. Hij was eerste doelman van Oranje Onder 17 dat in 2019 het Europees kampioenschap won. Raatsie is niet de enige Ajacied die transfervrij vertrekt. Ook Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad, André Onana, Danilo trekken de deur van de Johan Cruijff ArenA met een aflopende verbintenis achter zich dicht.