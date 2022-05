Israëlische tv geniet van ‘controversiële’ knuffel tussen spelers van Feyenoord

De Israëlische televisiezender i24NEWS geniet van een knuffel tussen Feyenoord-spelers Ofir Marciano en Alireza Jahanbakhsh na het bereiken van de finale van de Conference League. In de sportwereld dwingen sommige landen, waarvan Iran de voornaamste is, hun atleten om tegenstanders uit Israël te mijden. Dat Marciano en Jahanbakhsh als Israëliër en Iraniër het bereiken van de Conference League-finale samen vierden, wordt in Israël als een speciaal moment beschouwd.

In veel internationale competities waar Israël aan deelneemt, zoals de Olympische Spelen, boycotten atleten uit Arabische en islamitische landen Israëlische sporters. Zo komt het voor dat sporters uit landen die Israël niet erkennen bewust verliezen of bijvoorbeeld blessures fingeren. De boycots vinden overwegend plaats in het judo, aangezien dit de sport is waarin Israëlische atleten het meest uitblinken.

Ofir Marciano ???? and Alireza Jahanbakhsh ???? had a special moment last week, as #Feyenoord qualified to the #ConferenceLeague final. Here’s why it’s special, for @i24NEWS_EN pic.twitter.com/ZBmEl4J7RJ — Uri Levy (@Levyninho) May 13, 2022

Dat uitgerekend de ploeggenoten Marciano en Jahanbakhsh elkaar na het bereiken van de Conference League-finale omhelsden, wordt breed uitgemeten op de Israëlische televisie. “Het Europese voetbal draait niet om politiek, maar het is interessant dat we een moment zien waarop Marciano en Jahanbakhsh elkaar knuffelen”, zegt journalist Uri Levy tijdens een uitzending van i24NEWS. “In Iran kan het Jahanbakhsh op kritiek komen te staan, dus de reacties zijn wisselend. Natuurlijk zijn er negatieve reacties op deze knuffel, maar dit verwarmt het hart van mensen in Israël en Iran.”

Jahanbakhsh kwam eerder dit seizoen tijdens de groepsfase van de Conference League niet in actie tijdens de twee ontmoetingen van Feyenoord met Maccabi Haifa. "De club wil zo voorkomen dat de Iraniër in de toekomst mogelijk niet meer uit kan komen voor de nationale ploeg, iets wat een gevolg kan zijn voor sporters uit Iran die uit komen tegen Israëlische sporters", viel te lezen in de verklaring die Feyenoord destijds gaf.

De aanvaller uit Iran kon in 2016 al niet meedoen in de twee wedstrijden van AZ tegen Maccabi Tel Aviv in de groepsfase van de Europa League. Zijn thuisland Iran erkent Israël niet en verbiedt zijn sporters om uit te komen tegen sporters uit Israël. Er bestaat een reëel gevaar dat Jahanbakhsh nooit meer voor de nationale ploeg in zijn land kan uitkomen, als hij wel in actie was gekomen tegen Maccabi. Een stempel van Israël in zijn paspoort zou problemen kunnen opleveren als de rechtsbuiten zijn thuisland Iran wil betreden.