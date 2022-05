Eindhoven schakelt De Graafschap na vermakelijke openingsfase uit in play-offs

Vrijdag, 13 mei 2022 om 21:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:59

FC Eindhoven heeft De Graafschap vrijdagavond uitgeschakeld in de Keuken Kampioen Divisie Play-offs. De ploeg van trainer Rob Penders versloeg De Graafschap na een vermakelijke openingsfase met 3-1. Het was na de 1-1 in de heenwedstrijd in Doetinchem voldoende om de halve finale te bereiken. Hierin neemt FC Eindhoven het op tegen ADO Den Haag of NAC Breda.

Jan Vreeman voerde bij De Graafschap ten opzichte van het heenduel twee wijzigingen door in zijn basiselftal. Philp Brittijn en Roland Baas maakten plaats voor Johnatan Opoku en Jasper van Heertum, terwijl Justin Ogenia aan de kant van FC Eindhoven de geblesseerde Jasper Dahlhaus als linkerwingback verving. Ogenia stond bijna anderhalf jaar aan de kant vanwege een kruisbandblessure. De verdediger maakte begin dit kalenderjaar zijn langverwachte rentree bij de Eindhovenaren en uitgerekend hij wist de ban in het Jan Louwers Stadion al vroeg te breken. De back rukte op over de linkerflank en krulde vervolgens fraai met zijn rechterbeen van afstand binnen: 1-0.

Lang kon de thuisploeg echter niet van de voorsprong genieten, want in een vermakelijke openingsfase kwamen de Superboeren al snel langszij. Na een vlotlopende aanval legde Opoku de bal in het zestienmetergebied terug op Mees Kaandorp, die met een geplaatst schot de bovenhoek vond: 1-1. Voor beide ploegen gold dat de eerste serieuze kans direct raak was en FC Eindhoven toonden zich in de eerste 25 minuten nogmaals uiterst efficiënt. Eerst kon Charles-Andreas Brym volledig vrij binnenschuiven na een voorzet op maat van Collin Seedorf, waarna Joey Sleegers de marge luttele minuten verder uit wist te breiden. De buitenspeler verraste de volledige verdediger van De Graafschap met een versnelling en schoof de bal hierna simpel langs Hidde Jurjus: 3-1.

Lang leek De Graafschap niet nodig te hebben om de rug te rechten. Giovanni Korte kreeg luttele minuten na de 3-1 van Sleegers namelijk de uitgelezen kans om de aansluitingstreffer op het scorebord te zetten. De aanvaller stuitte echter op Nigel Bertrams, die zag hoe Matthias Verreth vervolgens de bal van de lijn wist te redden. Vreeman hoopte in het tweede bedrijf met Danzell Gravenberch en Elmo Lieftink zijn ploeg een nieuwe impuls te geven, maar FC Eindhoven oogde na rust verdedigend een stuk stabieler. Camiel Neghli liet in de slotfase van dichtbij na om De Graafschap terug in de wedstrijd te brengen, terwijl Sleegers aan de overkant één-op-één met Jurjus vergat het duel helemaal in het slot te gooien.