Cristiano Ronaldo laat zich voor het eerst werkelijk uit over Erik ten Hag

Vrijdag, 13 mei 2022

Cristiano Ronaldo is vrijdag voor het eerst publiekelijk ingegaan op de aanstaande komst van Erik ten Hag bij Manchester United. De 37-jarige sterspeler blikt op de clubwebsite vooruit op zijn samenwerking met de huidig coach van Ajax. "Ik weet dat hij fantastisch werk heeft geleverd bij Ajax", begint Ronaldo.

"Ik weet ook dat hij een ervaren coach is, maar we moeten hem de tijd geven", aldus de clubtopscorer van Manchester United, die op 24 doelpunten in alle competities staat. Ronaldo ligt nog een jaar vast en speelt normaal gesproken ook komend seizoen op Old Trafford. De superster hoopt dat Ten Hag het tij weet te keren, nadat United opnieuw een uiterst teleurstellend seizoen doormaakte.

"De dingen moeten veranderen zoals hij dat wil", zegt Ronaldo over Ten Hag. "Als hij het goed doet, zal heel Manchester United succesvol zijn, dus ik wens hem het beste. We zijn allemaal blij en enthousiast over zijn komst, niet alleen als spelers, maar ook als fans. We moeten geloven dat we volgend jaar titels kunnen winnen." Dit seizoen gaat dat in ieder geval niet lukken.

Begin mei werd even gedacht dat Ronaldo na de klinkende overwinning van United op Brentford (3-0) al een soort boodschap aan onder meer Ten Hag bracht. De Portugees sprak bij het van het veld lopen richting de camera die hem volgde en werd in Engeland geciteerd als: "I am not finished." Ronaldo ontkrachtte dat een dag later op Instagram: hij was verkeerd verstaan en wilde dat de cameraman hem met rust liet: "Are you finished now?"