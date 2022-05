PSV ontkomt niet aan straf van UEFA na pijnlijke uitschakeling tegen Leicester

PSV heeft twee boetes gekregen van de UEFA naar aan leiding van de thuiswedstrijd in de kwartfinale van de Conference League tegen Leicester City (1-2). De bestraffingen komen in totaal uit op 50.000 euro: twee keer 25.000 euro wegens het afsteken van vuurwerk en vanwege ordeverstoringen in het publiek. Ook de Engelse bezoekers krijgen een boete voor ordeverstoringen in het publiek, ter waarde van 15.000 euro.

PSV kreeg eerder in het seizoen al een boete in de Conference League, in de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz. Destijds bedroeg de tik op de vingers 30.000 euro. De ploeg van Roger Schmidt sluit zondag het seizoen af uit bij degradant PEC Zwolle. Dit zal tevens de laatste wedstrijd worden van de Duitser, die na dit seizoen naar Benfica vertrekt. PSV sluit het seizoen af als runner-up in de Eredivisie. Wel wisten de Eindhovenaren de TOTO KNVB Beker te winnen, door Ajax in de eindstrijd in De Kuip met 2-1 af te troeven.

Zo krijgt de wedstrijd tegen de Engelsen een extra vieze nasmaak voor PSV. De Eindhovenaren leken na een doelpuntloos gelijkspel in Leicester en een 1-0 voorsprong een kwartier voor tijd in eigen huis op weg om zich te plaatsen voor de halve finale van de Conference League. James Maddison wist the Foxes echter langszij te brengen, waarna Ricardo Pereira PSV twee minuten voor tijd met zijn winnende treffer helemaal in rouw dompelde.

Zo kwam er voor PSV een einde aan het avontuur in de Conference League. Leicester City werd in de halve finales uitgeschakeld door het AS Roma van José Mourinho, die daarmee de finale van het toernooi in Tirana bereikte. In de eindstrijd is Feyenoord de tegenstander. De Rotterdammers spannen overigens de kroon wanneer het gaat om boetes dit seizoen in Europees verband. Het boetetotaal van de club loopt ondertussen richting een half miljoen euro.