Ajax geïnformeerd over zeer schappelijke vraagprijs voor Owen Wijndal

Vrijdag, 13 mei 2022 om 21:07 • Jeroen van Poppel

Ajax is ervan op de hoogte dat Owen Wijndal komende zomer voor 'slechts' tien miljoen euro mag vertrekken, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers azen al langere tijd op de 22-jarige linksback van AZ, die in de hoofdstad Nicolás Tagliafico zou kunnen opvolgen. "Als Tagliafico weggaat dan moet Ajax het wel doen", vindt Verweij.

Wijndal ligt hierna nog twee seizoenen vast bij AZ, dat volgens Verweij desondanks niet al te moeilijk doet over een vertrek. In eerdere transferperiodes werden nog bedragen tot twintig miljoen euro genoemd rond de linkervleugelverdediger. "Ik ben benieuwd of Ajax het voor tien miljoen euro durft", begint Verweij. "Ajax heeft natuurlijk Daley Blind en haal je dan Owen Wijndal? Ik denk dat Ajax het wel moet doen als Tagliafico weggaat. Hij (Wijndal, red.) is voor tien miljoen euro op te halen en daar heb je een uitstekende back voor, een potentiële international." Tagliafico heeft de toezegging komende zomer 'eindelijk' een transfer te mogen maken, nadat Erik ten Hag in januari een vertrek naar Barcelona blokkeerde.

Ondertussen onderhandelt Ajax nog altijd met Bayern München over Ryan Gravenberch. "Bayern heeft het bod verhoogd en wil nu 18 miljoen euro vast betalen plus 5,5 miljoen euro aan redelijk makkelijke bonussen, zodat Ajax maximaal aan 23,5 miljoen euro komt", meldt Verweij. "Daarbij komt een bedrag bij doorverkoop van 7,5 procent dat Bayern aan Ajax wil geven. En het allerbelangrijkste: het bedrijf van Mino Raiola is bereid om af te zien van een deel van de commissie, en dat moet uiteindelijk de deal gaan vlottrekken. Ik denk ook dat Ajax hier - met een eenjarig contract voor een bijna twintigjarige speler - tevreden mee moet zijn." Ajax hield tot nu toe vast aan een totaalbedrag van 30 miljoen euro, waardoor de onderhandelingen niet vlotten.

Verweij bevestigt verder het nieuws van BILD dat Sébastien Haller in de belangstelling staat van Bayern München en Borussia Dortmund. "Hij heeft het ook geweldig gedaan bij Eintracht Frankfurt, dus in Duitsland staat hij er ontzettend goed op", weet Verweij, die denkt dat Ajax hoog in de boom gaat zitten. "Ajax heeft 22,5 miljoen euro voor Haller betaald en zou veel meer willen hebben. Ik denk dat als ze 35 tot 40 miljoen euro kunnen krijgen, je dat onmiddellijk moet doen."