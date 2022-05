‘PSV kijkt rond in Zuid-Amerika en laat oog vallen op Argentijns toptalent'

Vrijdag, 13 mei 2022 om 21:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:21

PSV heeft zijn oog laten vallen op de negentienjarige Argentijn Carlos Alcaraz, zo meldt Marca. De Eindhovenaren ondervinden echter hevige concurrentie voor de veelzijdige middenvelder, die ook als vleugelaanvaller uit de voeten kan. Volgens de Spaanse krant hebben onder meer Arsenal, Juventus, Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan scouts naar Racing Club gestuurd om het talent aan het werk te zien.

Alcaraz wordt in zijn thuisland 'de nieuwe Lautaro Martínez' genoemd. De spits van Internazionale speelt weliswaar op een andere positie, maar beleefde zijn doorbraak ook in het shirt van Racing Club, dat Martínez in 2018 voor circa 26 miljoen euro aan I Nerazzurri verkocht. Racing hoopt aan Alcaraz komende zomer een soortgelijk bedrag te verdienen.

Alcaraz heeft bij Racing nog een contract tot medio 2026, waarin een gelimiteerde transfersom van 24 miljoen euro in is opgenomen. Volgens Marca is de Argentijnse club echter bereid om zijn groeibriljant voor 19 miljoen euro de stap naar Europa te laten maken. Alcaraz wordt gezien als een van de meest veelbelovende jonge talenten in Argentinië. Door zijn sterke ontwikkeling heeft hij inmiddels de interesse van PSV, Atlético Madrid, Sevilla, Juventus, Arsenal, Tottenham Hotspur, Internazionale, AC Milan en Wolverhampton Wanderers gewekt.

De veelzijdige middenvelder was dit seizoen in 17 officiële wedstrijden goed voor vijf doelpunten en twee assists. Alcaraz werd in 2020 overgeheveld naar de hoofdmacht van Racing, waar hij drie jaar in de jeugdopleiding doorbracht. Sindsdien kwam hij in 58 wedstrijden in alle competities tot acht goals en zes assists.