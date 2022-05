Verweij over interesse in Ajacied: 'Huntelaar en Hamstra lachen zich een breuk’

Vrijdag, 13 mei 2022 om 19:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:54

Volgens Mike Verweij zijn Bayern München en Borussia Dortmund in een hevige strijd verwikkeld om de handtekening van Sébastien Haller. De clubwatcher van de Amsterdammers vertelt in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf daarnaast dat er ook de nodige belangstelling is voor Antony, terwijl Ajax haast moet maken met de contractverlenging van Kenneth Taylor.

“Ik denk dat Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zich momenteel een breuk lachen”, zegt Verweij. “Je raadt het niet, maar in Duitsland is er een strijd uitgebroken om de handtekening van Sébastien Haller.” De journalist van De Telegraaf haalt de tien doelpunten van de spits in de groepsfase van de Champions League en zijn sterke periode bij Eintracht Frankfurt aan. “Dan spring je toch in het oog en in Duitsland staat hij er ontzettend goed op. Na het vertrek van Haaland en de mededeling dat Lewandowski niet gaat bijtekenen bij Bayern en mogelijk naar FC Barcelona gaat, willen Dortmund en Bayern Haller.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Verweij is het nog de vraag wat de twee Duitse topclubs voor de 27-jarige spits van Ajax over hebben. “Ajax heeft 22,5 miljoen euro voor Haller betaald en zal veel meer willen hebben dan dit bedrag, maar als jij 35 of 40 miljoen kan krijgen voor Haller dan moet je dat onmiddellijk accepteren”, stelt Verweij, die zich ook uitlaat over de interesse in Antony. “Daar is echt verbazingwekkend veel belangstelling voor. Paris Saint-Germain schijnt ook interesse te hebben, maar er zijn wel meer clubs die hem willen hebben. Wat dat betreft zit Ajax in een hele luxe positie. Je moet nu wel de beslissing nemen: verkopen we hem voor zestig miljoen of meer, of wachten we op het WK? Brazilië heeft geweldige papieren om wereldkampioen te worden. Dan is hij misschien wel honderd miljoen waard. Maar ik denk dat ze nu het geld willen hebben."

Verweij is ook van mening dat Ajax haast moet maken met de contractverlenging van Kenneth Taylor. De negentienjarige middenvelder knokte zich tijdens het slot van het Eredivisie-seizoen in het basiselftal van trainer Erik ten Hag en lijkt met het aanstaande vertrek van Ryan Gravenberch komend seizoen opnieuw verzekerd van veel speelminuten. “Voor Taylor is ook heel veel belangstelling. Hij ligt 'maar' tot 2024 vast, met een heel matig contractje. Met Taylor moet heel snel gepraat worden, anders is hij weg”, waarschuwt Verweij de kersverse landskampioen.