Mexico verbijsterd door oproep Vincent Janssen; is Brobbey genegeerd?

Vrijdag, 13 mei 2022 om 19:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:04

De plek voor Vincent Janssen in de voorselectie van het Nederlands elftal heeft ook in Mexico voor verraste reacties gezorgd. De spits van Monterrey kent met 3 doelpunten in 27 wedstrijden geen sterk seizoen en werd onlangs zelfs uitgefloten door de supporters van zijn club, maar werd vrijdag geselecteerd voor de komende Nations League-wedstrijden.

"Het is geen grap!", kopt sportwebsite Medio Tiempo in Mexico zelfs. "Louis van Gaal verrast door de spits van Monterrey te selecteren, want hij beleeft niet zijn beste tijd op het veld. Zijn topvorm is heel ver weg. Dit seizoen scoort hij nauwelijks, wat resulteerde in fluitconcerten van de thuissupporters." De Mexicaanse editie van TNT Sports erkent in een tweet waarin de selectie wordt uitgelicht: "Die zagen we niet aankomen!"

Net als in Mexico wordt ook in Nederland uitgelicht dat Janssen dit seizoen 3 keer scoorde in 27 wedstrijden. "Geen opzienbarende cijfers in een competitie die niet bijzonder hoog staat aangeschreven", schrijft Wim Kieft in een column voor De Telegraaf. "Brian Brobbey laat zich meer gelden met iedere 53 minuten een doelpunt sinds zijn terugkeer naar Nederland in januari. Hoewel Brobbey bij RB Leipzig nauwelijks aan spelen toekwam, is hij dat half jaar in Duitsland gegroeid als spits." Brobbey werd vrijdag geselecteerd voor Jong Oranje.

"Los van zijn doelpunten heeft hij zich ontwikkeld als aanspeelpunt", merkt Kieft op. "Het valt alleen voor te stellen dat Van Gaal aan Janssen denkt omdat hij de spits van AZ in het seizoen 2015/16 voor zich ziet." In dat seizoen werd Janssen met 27 doelpunten topscorer van de Eredivisie. "Hij was redelijk snel, had een sterk linkerbeen met een goed schot en was een zekerheidje voor strafschoppen. Als bondscoach wrijf je je in de handen met zo’n spits. Alleen heeft Janssen dat niveau al zes jaar niet meer gehaald. Van Gaal zal hem uitnodigen om te weten op welke niveau hij nu zit in vergelijking met de andere internationals."