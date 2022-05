‘Marcos Senesi staat voor ongelooflijk dilemma over interlandloopbaan’

Vrijdag, 13 mei 2022 om 18:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:43

Marcos Senesi staat voor een bizar dilemma over zijn interlandloopbaan. De verdediger van Feyenoord gaat volgens journalisten uit Italië opgeroepen worden voor de wedstrijd van 1 juni tegen zijn geboorteland Argentinië. Omdat Senesi zowel een Italiaans als Argentijns paspoort heeft, is hij speelgerechtigd voor beide landen. Hij zou dan ook de eerste speler ooit kunnen worden die door twee landen wordt opgeroepen voor dezelfde wedstrijd.

De Italiaanse journalist Mirko Calemme meldt dat Roberto Mancini, de bondscoach van Italië, heeft gebeld met Senesi om te laten weten dat hij de verdediger wil oproepen. Op dit moment zou Senesi de voorkeur geven aan een interlandloopbaan bij Argentinië. Vooralsnog werd hij echter voortdurend genegeerd door bondscoach Lionel Scaloni. Als daar geen verandering in komt, loopt Argentinië het risico dat Senesi alsnog ingaat op het aanbod van Italië.

Italië en Argentinië treffen elkaar in het kader van de zogenoemde Finalissima, een wedstrijd tussen de winnaars van het EK en de Copa América. Dat affiche werd in 1985 en 1993 al eens afgewerkt en werd nieuw leven ingeblazen na het EK en de Copa América van vorig jaar. De wedstrijd wordt gespeeld op Wembley en maakt deel uit van een nauwere samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL.

De 25-jarige Senesi groeide op in Argentinië, maar is ook van Italiaanse komaf. Mede door zijn Italiaanse paspoort kon hij makkelijk aan een werkvergunning komen nadat hij in 2019 voor zeven miljoen euro overstapte van San Lorenzo naar Feyenoord. Hij speelde een interland voor Argentinië Onder 23 in 2019, maar werd nooit opgeroepen voor de A-ploeg.