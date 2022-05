‘Sergiño Dest heeft beslissing over zijn toekomst al genomen’

Vrijdag, 13 mei 2022 om 18:19 • Dominic Mostert

Sergiño Dest heeft geen intentie om Barcelona te verlaten, verzekert Marca vrijdag. Bij een goed bod is zijn club weliswaar bereid om mee te werken aan zijn vertrek, maar de rechtsback is er zelf op gebrand om zich door te ontwikkelen in het Camp Nou. De situatie zou kunnen veranderen als Barcelona erin slaagt zich te versterken met César Azpilicueta van Chelsea.

Dest heeft een contract tot medio 2025 bij Barcelona en heeft concurrentie van spelers als Dani Alves en Óscar Mingueza. Zijn ontwikkeling werd dit seizoen ook belemmerd door meerdere blessures. Door uiteenlopende fysieke klachten miste hij dit seizoen al zeventien wedstrijden. Ook op dit moment staat Dest als gevolg van een spierblessure aan de kant. Bovendien maakte de Amerikaans international deel uit van 'een van de slechtste tijdperken uit de recente clubgeschiedenis' en ziet hij de toekomst rooskleuriger in, aldus Marca. Dit seizoen kwam hij tot 31 officiële wedstrijden.

Dest denkt volgend seizoen 'de beste versie van zichzelf' te kunnen laten zien. Mede door zijn veelzijdigheid - Dest is op beide flanken in de verdediging inzetbaar en kan desnoods ook als vleugelaanvaller spelen - is hij een toegevoegde waarde voor trainer Xavi. De bestuursleden die zich ontfermen over het technisch beleid hebben echter ook inspraak over zijn toekomst. "Het is goed mogelijk dat het financiële aspect zwaarder weegt dan het sportieve", waarschuwt de Madrileense krant. "De topprioriteit van Barcelona is het innen van geld om nieuwe spelers te kunnen halen."

De eventuele komst van Azpilicueta kan cruciaal zijn met het oog op de toekomst van Dest. Barcelona probeert de rechtsback transfervrij over te nemen van Chelsea, al heeft de Premier League-club de optie om hem nog een seizoen langer vast te leggen. Volgens berichtgeving van ESPN van deze week is Chelsea bereid om Azpilicueta naar Barcelona te laten gaan, indien Dest de omgekeerde weg bewandelt. Bayern München heeft al jarenlang interesse in Dest, maar versterkte zich al met Noussair Mazraoui en lijkt dus voorzien op de rechtsbackpositie.