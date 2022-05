PSV-fans lokken NEC'ers in de val: 'Er zaten ouderen en kinderen tussen'

Vrijdag, 13 mei 2022 om 17:37 • Dominic Mostert

Na de wedstrijd tussen PSV en NEC (3-2) van woensdag zijn ongeveer driehonderd supporters uit Nijmegen belaagd door een groep Eindhovense fans, meldt De Gelderlander. Ze waren nietsvermoedend op weg naar hun auto's, toen ze werden lastiggevallen door mannen met capuchons. De politie heeft laten weten dat het waarschijnlijk ging om PSV-aanhangers.

De politie maakt melding van meerdere lichtgewonde supporters. PSV laat weten excuses te hebben aangeboden aan NEC. "In het stadion zijn wij natuurlijk eindverantwoordelijk en buiten, dus ook rondom de parkeergarage, is dat in principe de politie. Het gaat immers om openbare ruimte. We betreuren dat dit is gebeurd en vandaar ook onze excuses aan NEC."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jeroen Rengers, voorzitter van de supportersvereniging van NEC, is geschokt. "Ze zaten bij de ingang van die garage echt als ratten in de val. Er liepen ook ouderen tussen. Vaders met kinderen. Onschuldige supporters. Als je dat hoort, schieten de trainen je in de ogen. Je kind of je vader zal er maar tussen lopen", zegt Rengers.

PSV raakte in de wedstrijd tegen NEC definitief het zicht op de landstitel kwijt. De ploeg van Roger Schmidt won weliswaar, maar Ajax boekte tegelijkertijd een 5-0 zege op sc Heerenveen en kroonde zich tot kampioen van Nederland.