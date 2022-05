Guardiola pakt Seedorf, Berbatov en Evra aan: ‘We vernietigden ze’

Vrijdag, 13 mei 2022 om 17:07 • Dominic Mostert

Josep Guardiola heeft zich gestoord aan kritiek die oud-voetballers als Clarence Seedorf, Patrice Evra en Dimitar Berbatov uitten na de uitschakeling van Manchester City in de Champions League. De drie analisten uitten verschillende vormen van kritiek, nadat Manchester City een voorsprong weggaf tegen Real Madrid. Op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen West Ham United van zondag laat Guardiola blijken dat vooral de kritiek van Evra, die Manchester City beschuldigde van een gebrek aan persoonlijkheden, hem stak.

"Je hebt geen persoonlijkheid omdat je twee doelpunten in een minuut incasseert, nadat je zelf kansen had om er meer te maken?", zegt Guardiola op cynische wijze. Manchester City gaf een 0-1 voorsprong weg tegen Real Madrid door twee late doelpunten van Rodrygo en ging ten onder in de verlenging. Guardiola wijst erop dat Manchester City in de laatste vier Premier League-wedstrijden negentien doelpunten maakte. "Dus dan zouden we opeens een geweldige persoonlijkheid hebben? Sorry, maar ik ben het er volledig mee oneens."

"Het karakter en de persoonlijkheid waarmee we verloren in Madrid, is dezelfde die we al jarenlang hebben. Mensen als Berbatov, Seedorf en Evra waren er niet bij. Ik heb tegen ze gespeeld, en ik zag die persoonlijkheid niet toen wij Manchester United vernietigden in de Champions League-finale", verwijst Guardiola naar de Champions League-finale tussen Barcelona en Manchester United (2-0) van 2009, toen hij als trainer van de Spaanse grootmacht tegenover Evra en Berbatov stond. Twee jaar later deed Evra ook mee aan de volgende verloren finale tegen het Barcelona van Guardiola (3-1).

"Persoonlijkheid is wat we de afgelopen vijf jaar iedere drie dagen hebben gedaan in alle competities", vervolgt Guardiola. "Misschien wint Liverpool dit seizoen alle vier prijzen, misschien slechts één. Maar ik zal niet zeggen dat ze geen persoonlijkheid of karakter hebben. Moet je dan zeggen dat ze géén fantastisch seizoen hebben gehad, omdat ze toevallig een of twee punten minder pakten dan wij? Als je aan het eind nog meedoet, komt het omdat je goed hebt gespeeld. Anders doe je niet meer mee aan het eind. Dat is het belangrijkste."

Seedorf gaf vorige week als analist van Amazon Prime zijn mening over Manchester City na de ontluisterende nederlaag tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League. Hij stelde dat clubs als Manchester City en Paris Saint-Germain 'een bepaalde mentaliteit' missen. "Je kunt geen historie creëren in twee jaar, zelfs niet in tien jaar. Als Real wordt uitgeschakeld in de zestiende finale, kunnen de spelers zich niet vertonen op straat. De druk in Manchester is daarmee niet vergelijkbaar. Spelers hebben niet dezelfde verantwoordelijkheid." Evra noemde Manchester City bij dezelfde zender een club 'gebaseerd op geld'.

Evra zei dat Manchester City behoefte heeft aan leiderschap. "Maar Guardiola wil geen leiders", claimde de voormalig linksback van stadsrivaal Manchester United. "Hij wil geen persoonlijkheden. Hij is de leider. Dat is waarom ze hulpeloos zijn op het veld als ze in de problemen komen." Berbatov zei tegen Betfair dat het de spelers van Manchester City ontbrak aan 'concentratie en focus'. "Ze moeten weten hoe ze die tussenstand moeten vasthouden. Ik denk niet dat het een mentaliteitskwestie is, maar het is onverklaarbaar." Berbatov zei zelfs dat het oneerlijk zou zijn om Guardiola als schuldige aan te wijzen.

Maandag werd al duidelijk dat Guardiola zich stoorde aan de kritiek. "Er waren wat geweldige analytici, met name een paar oud-spelers, zoals Dimitar Berbatov en Clarence Seedorf en dat soort geweldige spelers... Ze stonden klaar om het team af te rekenen op een gebrek aan persoonlijkheid. Na alles wat mijn spelers de afgelopen vijf jaar hebben gepresteerd", zei hij toen. "Ik weet vrij zeker dat Berbatov graag wil terugkeren bij Manchester United om daar weer aan de slag te gaan. En misschien keert Seedorf terug bij Real Madrid. Ik begrijp het volkomen dat ze aardig willen zijn richting hun toekomstige clubs waar ze weer aan de slag willen gaan."