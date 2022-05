Verzoening tussen Mazraoui en Halilhodzic bij hotel in Amsterdam

Vrijdag, 13 mei 2022 om 15:42 • Dominic Mostert

Noussair Mazraoui en Vahid Halilhodzic kunnen weer met elkaar door een deur. De rechtsback van Ajax en de bondscoach van Marokko hebben elkaar ontmoet bij een hotel in Amsterdam, zo blijkt uit beelden op sociale media. Te zien is dat ze gezamenlijk de Marokkaanse vlag omhooghouden. De verzoening lijkt een voorbode voor een terugkeer van Mazraoui in de nationale ploeg.

De ontmoeting is geen grote verrassing, want woensdag meldde het Algemeen Dagblad op basis van diverse Marokkaanse media dat Halilhodzic van de Marokkaanse voetbalbond heeft opgelegd gekregen dat hij Mazraoui, Hakim Ziyech en Amine Harit weer in zijn selectie moet opnemen. Over Halilhodzic was er afgelopen maandag spoedberaad en het lijkt erop dat de Bosnische trainer voorlopig aan mag blijven op weg naar het WK in Qatar.

Halilhodzic was tot voor kort nog fel gekant tegen een terugkeer van Ziyech en Mazraoui in zijn selectie. In een interview met Nova TV sprak hij vorige maand nog duidelijke taal: "Voor spelers die weigeren te trainen, te spelen en blessures veinzen is het einde verhaal", reageerde Halilhodzic op een vraag over het selecteren van Mazraoui en Ziyech. "De nationale ploeg is iets heiligs, dat niet toebehoort aan de spelers, maar aan het hele volk. Als iemand zich zo gedraagt als zij, is het voor mij klaar en wil ik het er niet meer over hebben. Ik heb mijn beslissing genomen. Als iemand er anders over denkt, is dat zijn probleem."

In maart plaatste Mazraoui nog een statement op Instagram, waarin hij duidelijk maakte een terugkeer te weigeren. Hij schreef dat hij het afgelopen anderhalf jaar 'zonder enige uitleg' niet is opgeroepen voor de nationale ploeg. "Het afgelopen anderhalf jaar heeft niemand binnen de voetbalbond of de technische staf de tijd genomen om contact met mij op te nemen en te vragen naar de redenen. Nooit eerder heb ik zo'n gebrek aan respect meegemaakt richting mij als sporter of als persoon", zei Mazraoui onder meer. Het statement is inmiddels verwijderd van zijn Instagrampagina.

?? | Rencontre Mazraoui Vahid à Amsterdam !



Réconciliation en vue ? ?? pic.twitter.com/RrLOWPjJrk — DM SPORT (@dmsportofficiel) May 13, 2022

BREAKING NEWS!!! #vahid samen met #Mazraoui nu in een hotel in Amsterdam. Het is weer goed en Mazraoui keert weet terug in het Marokkaans elftal!! pic.twitter.com/0pAa5Wmk5W — Nordin Ghouddani ???????????? (@NordinGhouddani) May 13, 2022

NIEUWS | Zoals het er nu naar uitziet (via @NordinGhouddani), is de lucht tussen Noussair #Mazraoui en Vahid #Halilhodžic geklaard. Bondscoach en ???? A-international troffen elkaar vanmiddag in een hotel, ergens in Amsterdam.



Next destination Londen? Weerzien met Hakim #Ziyech? pic.twitter.com/1nFP0zSBMR — Tarik Douz (@t_douz94) May 13, 2022