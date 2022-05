‘Lieke Martens vertrekt ondanks successeizoen bij verbouwereerd Barcelona’

Vrijdag, 13 mei 2022 om 16:24 • Shane Jebbink • Laatste update: 16:26

Lieke Martens heeft een akkoord bereikt met Paris Saint-Germain, zo meldt Le Parisien. De aanvaller beschikt bij Barcelona over een aflopend contract en kan daardoor na dit seizoen transfervrij vertrekken. De mogelijke overstap is verrassend te noemen aangezien Martens dit seizoen nog een belangrijke spil was in het succes van het vrouwenelftal van de Catalanen. Ook Barcelona is verrast door de berichtgeving en wil Martens een nieuw contract voorschotelen.

De Nederlandse scoorde dit seizoen 20 keer in 27 wedstrijden voor Barcelona in een succesvol seizoen. De club won voor de derde keer op rij de Primera División Femeni. Dat deed Barcelona met overtuigende cijfers: alle 29 wedstrijden tot dusver werden omgezet in winst, met een totaal van 157 doelpunten in de competitie. Ook staat Barcelona in de Champions League-finale tegen Olympique Lyon. Ondanks de positieve resultaten wil Martens naar verluidt haar carrière elders voortzetten.

Zo zou Paris Saint-Germain al akkoord zijn met de 133-voudig international. Volgens Mundo Deportivo is Barcelona ‘compleet verrast’ door het bericht van de Parijse krant. De kampioen van de Primera División Femeni was er juist van overtuigd dat een contractverlenging met Martens niet meer lang op zich liet wachten. De onderhandelingen tussen beide partijen leken de goede kant op te gaan, maar volgens Le Parisien blijkt dit dus niet het geval te zijn.

Martens kwam in 2017 bij Barcelona terecht nadat ze het Europees kampioenschap won met de Oranje Leeuwinnen. Sindsdien kwam de vleugelaanvaller tot 151 wedstrijden, waarin ze 74 keer het net wist te vinden. Voor Oranje is Martens ook een vaste basisklant. Ze kwam tot nu toe in het shirt van de Oranje Leeuwinnen tot 133 optredens, met 54 doelpunten tot gevolg. Aankomende zomer gaat Martens met haar land op zoek naar titelprolongatie op het EK.