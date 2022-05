Premier League maakt acht genomineerden voor Speler van het Jaar bekend

Vrijdag, 13 mei 2022 om 15:08 • Shane Jebbink • Laatste update: 15:30

De Premier League heeft via de officiële kanalen de acht genomineerden bekendgemaakt die meedingen naar de Speler van het Jaar-onderscheiding. De prestigieuze prijs wordt jaarlijks door de competitie uitgereikt aan de speler die het meest indrukwekkende seizoen heeft beleefd. Enkele grote namen zoals Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Harry Kane en N’Golo Kanté zijn gepasseerd voor de eer.

De twee titelkandidaten zijn met twee spelers logischerwijs hofleverancier. Koploper Manchester City levert onder andere Kevin De Bruyne af, die met 15 doelpunten en 7 assists een belangrijk aandeel levert in de goede prestaties van de ploeg. João Cancelo is de tweede speler van the Citizens die kans maakt om verkozen te worden. De Portugees kwam in de zomer van 2019 over van Juventus en veroverde vrijwel direct een basisplaats. Dit jaar is de vleugelverdediger met een doelpunt en 7 assists in 34 wedstrijden belangrijk voor City.

Naaste achtervolger Liverpool heeft volgens de Premier League ook twee uitblinkers in zijn selectie. Mohamed Salah beleeft wederom een uitstekend seizoen voor the Reds en is met 22 doelpunten in 34 wedstrijden topscorer van de competitie. Tevens was hij 13 keer de aangever van een treffer, waarmee hij ook dat klassement aanvoert. Trent Alexander-Arnold is ook genomineerd. De rechtsback van Liverpool leverde liefst 12 assists af, waarmee hij achter zijn Egyptische teamgenoot tweede staat op de assistlijst.

Andere kanshebbers voor de prijs zijn Bukayo Saka van Arsenal, Heung-Min Son van Tottenham Hotspur, Jarrod Bowen van West Ham United en James Ward-Prowse van Southampton. Rúben Dias van Manchester City won de prijs vorig jaar, terwijl van de genomineerden Salah (2017/18) en De Bruyne (2019/20) de onderscheiding al eens eerder in de wacht sleepten.