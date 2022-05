Geertruida en Brobbey moeten het nog stellen met plek bij Jong Oranje

De voorselectie van Jong Oranje voor de drie EK-kwalificatiewedstrijden van volgende maand is bekend. Bondscoach Erwin van de Looi neemt met rechtsback Denso Kasius (Bologna) en Hugo Wentges (ADO Den Haag) twee debutanten op in de groep. Op vrijdag 27 mei wordt de 32-koppige selectie teruggebracht tot een kleiner, definitief keurkorps.

Vanwege keepersproblemen bij ADO is Wentges momenteel de eerste keus onder de lat. Hij speelde eerder voor meerdere vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje, evenals Kasius, die in januari overstapte van FC Volendam naar Bologna. De verdediger debuteerde begin deze maand tegen AS Roma (0-0) in de basis. De andere keepers in de selectie zijn Jay Gorter (Ajax), Calvin Raatsie (Ajax), Kjell Scherpen (KV Oostende) en Bart Verbruggen (RSC Anderlecht).

In de punt van de voorhoede heeft bondscoach Van de Looi keuze te over. Brian Brobbey, Myron Boadu en Joshua Zirkzee maken allemaal deel uit van de selectie. Eerder deze week werd Brobbey bij Voetbalpraat genoemd als mogelijke kandidaat voor het 'grote' Oranje, maar Louis van Gaal heeft de spits van Ajax niet geselecteerd. Ook Lutsharel Geertruida, vaste waarde bij Conference League-finalist Feyenoord, moet het nog stellen met een plek bij Jong.

Jong Oranje speelt de eerste wedstrijd van het drieluik op vrijdag 3 juni in Chisinau tegen Moldavië. Op dinsdag 7 juni staat in Almere de thuiswedstrijd tegen Gibraltar op het programma. De groepsfase van de EK-kwalificatiecyclus wordt op zaterdag 11 juni afgesloten met een uitwedstrijd tegen Wales. Als Jong Oranje deze drie wedstrijden wint, is het rechtstreeks geplaatst voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië.

De volledige voorselectie:

Doel: Jay Gorter (Ajax), Calvin Raatsie (Ajax), Kjell Scherpen (KV Oostende), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Hugo Wentges (ADO Den Haag)

Verdediging: Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Sepp van den Berg (Preston North End), Sven Botman (Lille OSC), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Jan Paul van Hecke (Blackburn Rovers), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Denso Kasius (Bologna), Ian Maatsen (Coventry City), Devyne Rensch (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg)

Middenveld: Melayro Bogarde (FC Groningen), Wouter Burger (FC Basel), Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC), Daniël van Kaam (FC Groningen), Sven Mijnans (Sparta Rotterdam), Ludovit Reis (Hamburger SV), Kenneth Taylor (Ajax), Quinten Timber (FC Utrecht)

Aanval: Myron Boadu (AS Monaco), Brian Brobbey (Ajax), Thomas Buitink (Vitesse), Crysencio Summerville (Leeds United), Daishawn Redan (PEC Zwolle), Elayis Tavsan (NEC), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht).