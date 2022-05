MVV reageert met cynisme en humor op terugkeer Vincent Janssen bij Oranje

Vrijdag, 13 mei 2022 om 14:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:07

Net als veel voetballiefhebbers is ook MVV Maastricht verrast door de mogelijke terugkeer van Vincent Janssen bij Oranje. De spits beleeft met 3 doelpunten in 27 competitiewedstrijden namens Monterrey zeker geen topseizoen, maar is toch opgenomen in de voorselectie voor de Nations League-wedstrijden van vorige maand. MVV, dat bekendstaat om zijn humoristische tweet, ziet plots kansen voor de eigen spelers om international te worden.

Het seizoen zit er al op voor MVV, maar de club grapt dat spelers zijn teruggeroepen om weer te komen trainen. "UPDATE: De Nederlandse spelers van MVV zijn per direct weer begonnen met trainen met het oog op mogelijke selectie voor het WK in Qatar. Als 3 goals in 27 wedstrijden in de Mexicaanse competitie genoeg is om erbij te zitten, weet je het maar nooit", schrijft de club in een tweet.

Een andere club uit de Keuken Kampioen Divisie, Almere City FC, is juist trots op de rentree van Janssen. "Onze clubtopscorer aller tijden is terug in de (voor)selectie van Oranje", zo tweet Almere City. Janssen speelde in totaal zeventien interlands, waarvan de laatste in oktober 2017. Bondscoach Louis van Gaal heeft nog geen toelichting gegeven op zijn keuze hem weer te selecteren.

