Geïnteresseerde topclubs horen gelimiteerde transfersom in contract Danjuma

Vrijdag, 13 mei 2022 om 15:05 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:19

Arnaut Danjuma geniet interesse van veel topclubs en is voor een gelimiteerde transfersom op te pikken. Transfermarktjournalist Fabrizio Romano meldt dat de aanvaller voor 45 miljoen euro kan worden overgenomen van Villarreal, waar het Spaanse Marca spreekt van een bedrag van 54 miljoen euro. Onder meer Paris Saint-Germain en Liverpool zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van de Nederlander, die bezig is aan zijn eerste seizoen in Spanje.

Danjuma voetbalt sinds de zomer van 2021 in Spanje, maar zou Villarreal na dit seizoen zomaar alweer kunnen verlaten. Waar eerder het gerucht rond ging dat de clausule in het contract 75 miljoen zou zijn, blijkt nu dat clubs de buitenspeler voor ruim twintig miljoen euro minder kunnen oppikken. Villarreal nam de aanvaller in augustus van het vorige jaar voor een bedrag van twintig miljoen euro over van Bournemouth. Hij is in zijn debuutseizoen meteen van grote waarde voor Villarreal. Met 16 doelpunten en 4 assists in 34 officiële wedstrijden is Danjuma goud waard.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Danjuma de wedstrijden momenteel vanaf de tribune moet bekijken vanwege een spierblessure, maakte hij dit seizoen in de Champions League zijn opwachting in elf wedstrijden, waarin hij zes keer trefzeker was. Zijn goede prestaties hebben onder andere tot de belangstelling van Paris Saint-Germain geleid. Naast de Parijzenaren zouden ook veel Engelse clubs hengelen naar de diensten van de voormalig speler van NEC. Zo volgen onder meer Liverpool, Newcastle United, Everton en West Ham United de aanvaller op de voet.

Danjuma begon zijn carrière in de jeugd van TOP Oss, waarna hij in 2015 de overstap naar PSV maakte. Hij wist niet te overtuigen en verruilde Eindhoven een jaar later voor Nijmegen. Met zijn prestaties bij NEC wist hij de interesse van Club Brugge te wekken. Na een transfer naar Brugge wist Danjuma in zijn debuutwedstrijd meteen de Belgische Supercup te winnen. Danjuma was belangrijk voor zijn ploeg, maar verloor na een enkelblessure zijn basisplaats. Bournemouth nam hem een jaar later alweer over; na een degradatie in zijn tweede seizoen wist Danjuma hoge ogen te gooien. Met 17 doelpunten in 35 officiële wedstrijden verdiende hij een overstap naar Villarreal. In dienst van Oranje kwam Danjuma tot zes interlands.