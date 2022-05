Vitesse verstuurt massaal taarten, maar eentje komt wel heel treurig aan

Vrijdag, 13 mei 2022 om 12:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:34

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Wie jarig is trakteert, zo heeft Vitesse gedacht. Het lijkt erop dat alle betaaldvoetbalclubs een taart in ontvangst hebben mogen nemen ter ere van de 130ste verjaardag van Vitesse. Diverse clubs plaatsen vrijdag op sociale media een foto van de taart en bedanken Vitesse voor het gebaar. Alleen bij Telstar kwam de boodschap niet helemaal aan. "Gefeliciteerd met 130 wat dan ook", knipoogt de club, nadat de taart niet helemaal schadevrij aankwam in Velsen-Zuid.

"De taart is gemaakt bij onze oprichting, 130 jaar geleden. Vandaar", grapt Vitesse in een reactie op Telstar. "Maar: eet smakelijk!" Telstar tweet terug: Onwijs bedankt en de taart was heerlijk hoor."

Bedankt voor de taart @MijnVitesse. Gefeliciteerd met 130 wat dan ook?? pic.twitter.com/fvL6VShCol — Witte Leeuwen (@telstar1963nv) May 13, 2022

Onwijs bedankt en de taart was heerlijk hoor?? — Witte Leeuwen (@telstar1963nv) May 13, 2022

Gefeliciteerd met jullie 130 jarig bestaan @MijnVitesse! ?? Bedankt voor de heerlijke taart! ???? pic.twitter.com/3nKDpEJWIS — FC Dordrecht (@fcdordrechtnl) May 13, 2022

?????????? ?????? ????????????! ?? Vandaag ontvingen we een heerlijke taart van Vitesse voor hun 130-jarig jubileum. Gefeliciteerd en bedankt voor de taart @MijnVitesse! ?? pic.twitter.com/iGUYc8m0iS — TOP Oss (@topossofficial) May 13, 2022

?? Hij was lekker! ?? Bedankt en van harte gefeliciteerd met het 130-jarige bestaan @MijnVitesse! ???? ?????? #samensterk pic.twitter.com/zF8hSXRBK0 — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) May 13, 2022

Bedankt voor de lekkere taart @MijnVitesse! Proficiat met het 130-jarig bestaan! pic.twitter.com/01m9XLz5Iq — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) May 13, 2022