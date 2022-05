Vincent Janssen en Rick Karsdorp in voorselectie; exit Georginio Wijnaldum

Vrijdag, 13 mei 2022 om 13:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:38

Louis van Gaal heeft de voorselectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de Nations League-wedstrijden van volgende maand. De grootste verrassingen in de spelersgroep zijn Vincent Janssen en Rick Karsdorp. De opvallendste afwezige is Georginio Wijnaldum. Op vrijdag 27 mei wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.

Janssen speelde in oktober 2017 zijn laatste interland en komt sinds 2019 uit voor Monterrey in Mexico. De 27-jarige spits, tot dusver goed voor zeventien interlands, was dit seizoen in 28 officiële wedstrijden goed voor slechts 2 doelpunten en 1 assist. Karsdorp, een vaste waarde bij Conference League-finalist AS Roma, droeg in maart 2017 voor het laatste het shirt van Oranje en liet onlangs weten niet te rekenen op een terugkeer. "Ik heb het uit mijn hoofd gezet", zei de rechtsback in maart tegen ESPN.

De naam van Wijnaldum, die vorig trainingskamp in de twee oefenwedstrijden buiten de basis werd gelaten en alleen tegen Duitsland inviel, ontbreekt in de voorselectie. "Sinds onze laatste twee interlands in maart, is er in Gini’s situatie bij zijn club helaas nog weinig veranderd. Ik ben daardoor genoodzaakt andere keuzes te maken, hoe lastig en spijtig ik dat persoonlijk ook vind."

Oranje speelt volgende maand liefst vier wedstrijden. Op vrijdag 3 juni is België in Brussel de eerste tegenstander; vijf dagen later wacht in Cardiff de ontmoeting met Wales. De ploeg van Van Gaal treft Polen op zaterdag 11 juni in Rotterdam en sluit de interlandperiode op dinsdag 14 juni af tegen Wales, opnieuw in De Kuip.

Van Gaal zei donderdag op het Kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie vooral moeite te hebben gehad met het selecteren van doelmannen. "Ik moet morgen (vrijdag, red.) mijn voorselectie bekend maken, en het kiezen van een keeper was echt een probleem", vertelde Van Gaal toen hij Nick Olij een Gouden Schild uitreikte als beste keeper van het afgelopen jaar in de competitie. De keuze is gevallen op Jasper Cillessen, Tim Krul en Mark Flekken. Meestal bevat een voorselectie vier keepers, maar dat is nu niet het geval. Joël Drommel valt dus buiten de boot.

De volledige voorselectie:

Doel: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Mark Flekken (SC Freiburg)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Rick Karsdorp (AS Roma), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ)

Middenveld: Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Jordy Clasie (AZ)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Arnaut Danjuma (Villarreal), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Monterrey), Luuk de Jong (Barcelona), Noa Lang (Club Brugge), Memphis Depay (Barcelona), Wout Weghorst (Burnley).