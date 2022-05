‘José Mourinho werkt vlak voor finale aan miljoenendeal met Feyenoord’

Vrijdag, 13 mei 2022 om 11:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:53

José Mourinho is groot liefhebber van Marcos Senesi, zo schrijft La Gazzetta dello Sport vrijdagochtend. De trainer van AS Roma, de opponent van Feyenoord in de finale van de Conference League, heeft algemeen directeur Tiago Pinto de opdracht gegeven de komst van de verdediger te realiseren. Op dit moment is er echter sprake van een aanzienlijk verschil tussen vraag en aanbod.

Senesi staat nog maar een jaar onder contract in De Kuip. Zolang hij niet bijtekent, moet Feyenoord vrezen voor een transfervrij vertrek in de zomer van 2023. Om die reden is de club bereid om in de komende maanden te luisteren naar aanbiedingen. De vraagprijs is door Feyenoord bepaald op ruim vijftien miljoen euro, terwijl Roma slechts acht tot tien miljoen euro wil betalen. De Serie A-club overweegt nog iets verder te gaan middels financiële bonussen op basis van sportieve prestaties, maar het is de vraag of Feyenoord daar genoegen mee neemt.

Senesi staat volgens La Gazzetta dello Sport ook in de belangstelling van Napoli en Fiorentina, twee clubs die de afgelopen jaren vaker in verband werden gebracht met de Argentijn. Het lijkt er echter op dat Roma de voorkeursbestemming is van Senesi. Hij ziet het zitten om samen te werken met Mourinho en denkt zich onder de toptrainer verder te kunnen ontwikkelen. Mourinho ziet Senesi op zijn beurt als een sterke, betrouwbare en kopsterke verdediger, aldus de krant. Op 25 mei staan Roma en Feyenoord tegenover elkaar in de finale van de Conference League.

Marca bracht Senesi in januari nog in verband met Sevilla. De winterse transfermarkt naderde toen zijn einde en een overstap werd niet gerealiseerd. De 25-jarige stopper speelt sinds 2019 in De Kuip, nadat hij voor zeven miljoen euro overkwam van San Lorenzo. Sindsdien was hij goed voor 113 wedstrijden in dienst van Feyenoord. In het huidige seizoen speelde hij 47 officiële wedstrijden. Zijn oude club San Lorenzo bedong een doorverkooppercentage bij de verkoop van Senesi aan Feyenoord.