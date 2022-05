‘De komst van Schreuder kan de terugkeer van Ziyech betekenen bij Ajax’

Vrijdag, 13 mei 2022 om 11:47 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 11:51

De komst van Alfred Schreuder zou wellicht de terugkeer van Hakim Ziyech bij Ajax kunnen betekenen, zo vertelt Arno Vermeulen bij de NOS. Schreuder heeft zowel als hoofdtrainer bij FC Twente als in zijn eerste periode bij Ajax als assistent-trainer met Ziyech samengewerkt en onderhoudt sindsdien nog altijd nauw contact met de Marokkaan. Vermeulen stelt dat Ziyech niet gelukkig is bij Chelsea en zomaar eens zou kunnen terugkeren in Amsterdam.

Ziyech verkaste in de zomer van 2020 naar Londen, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen. Bij Chelsea is Ziyech nooit zeker geweest van een basisplaats. Zijn laatste basisplaats dateert van begin april in de verloren thuiswedstrijd tegen Brentford (1-4). Vermeulen denkt dat Ziyech niet blij is met zijn huidige situatie en openstaat voor een transfer. "Misschien komt Ziyech terug. Dat zou natuurlijk kunnen, omdat deze trainer, Schreuder, een heel goed contact met hem heeft en omdat Ziyech niet zo gelukkig lijkt in Engeland”, telt Vermeulen de argumenten voor een terugkeer op. “Het feit dat Schreuder nu trainer wordt van Ajax kan misschien de deur openzetten voor Ziyech, als hij voor iets minder geld dan bij Chelsea weer bij Ajax wil gaan voetballen.”

Zelf sprak Ziyech zich in december uit ooit terug te willen keren bij Ajax. "Ooit hoop ik bij Ajax terug te keren, ja", zo zei hij in gesprek met Ziggo Sport. "Ik zou het graag willen." Vermeulen gaat naast de mogelijke transfer ook in op de keuze van Ajax om Schreuder als nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. “Het was een redelijk voor de hand liggende keuze natuurlijk. Hij was weg te krijgen daar bij Brugge. Hij kent Ajax. Hij heeft een jaar met Ten Hag samengewerkt. Het is een beetje de lijn van Erik ten Hag waarin hij zit, qua persoon, qua achtergronden. Hij heeft ook geen Ajax-verleden als speler, maar Ten Hag heeft laten zien dat dat niet nodig is. We moeten het afwachten.”

Ziyech maakte in 2016 de overstap naar Amsterdam, toen Marc Overmars, destijds directeur voetbalzaken, de spelmaker op de laatste dag van de transferperiode vastlegde. In Amsterdam kende Ziyech moeilijke periodes en had hij een haat-liefde verhouding met de fans. De laatste periode in Amsterdam was er echter alleen nog maar waardering voor Ziyech en wist de international van Marokko zelfs uit te groeien tot publiekslieveling. In Nederland werd hij onder meer landskampioen met Ajax en won hij in 2018 de Gouden Schoen. Ziyech wist 49 doelpunten en 81 assists te geven in 165 officiële wedstrijden voor Ajax. Met Chelsea veroverde hij in het seizoen 2020/21 de Champions League door in de finale Manchester City met 1-0 te verslaan.