Van Gaal doet transfersuggestie: ‘Ik heb gekeken in jouw curriculum...'

Vrijdag, 13 mei 2022 om 10:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:56

Het Kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie draaide donderdag uit op een grote Louis van Gaal-show. De bondscoach van het Nederlands elftal was samen met Truus overgevlogen uit Portugal om de individuele prijzen uit te reiken. Van Gaal noemde het 'een domme verkiezing', daar de oefenmeester geen voorstander is van individuele prijzen. "Daarom zou ik bij dezen willen introduceren: de meest wáárdevolle speler. Want waardevol wil zeggen dat je waardevol bent voor het team. En volgens mij is voetbal een teamsport."

Dick Lukkien won de prijs voor Beste Trainer, terwijl Johan Bakayoko en Nick Olij verkozen werden tot respectievelijk Beste Talent en Beste Keeper. Thijs Dallinga werd topscorer, Robert Mühren Beste Speler. Toen Olij werd onderscheiden voor zijn prestaties, nam Van Gaal uitgebreid het woord. "De keepers in Nederland...", begon de bondscoach de uitreiking zuchtend. "Dat is wel een probleem. Ik moet morgen (vrijdag, red.) mijn voorselectie bekend maken, en het kiezen van een keeper was echt een probleem.”

Van Gaal wakkerde het vuurtje vervolgens iets aan. "Nick, ik heb gekeken in jouw curriculum. Daar zag ik AZ. Ik ben een volger van AZ. Ik ben daar trainer geweest, en ik heb daar prettig gewerkt. Mijn hart ligt daar een beetje. Als jij nu naar de keeper van AZ kijkt, en je kijkt naar jezelf. Wat vind je dan? Durf gewoon te spreken. Recht uit je hart!" Olij antwoordde vervolgens zeer volwassen. "Keepers die bij AZ doorkomen vanuit de jeugdopleiding, krijgen vooralsnog niet veel kansen in het eerste elftal. De keeper van nu (Peter Vindahl, red.) is volgens mij ook gewoon goed, en nog vrij jong. Zijn eerste jaar was wisselvallig, maar dat gaat wel goed komen."

Vindahl is dit seizoen veelvuldig mikpunt van stevige kritiek bij AZ. De opvolger van Marco Bizot maakt geen zekere indruk, nadat hij afgelopen zomer door de Alkmaarders werd overgenomen van Nordsjaelland. "Nou, ik hoop dat het goed gaat komen met hem. Want jij bent de beste keeper van de Keuken Kampioen Divisie. Dat betekent wat. Ik hoop dat je terugkeert naar AZ", sprak Van Gaal Olij toe. De doelman van NAC Breda speelde in de jeugdopleiding van AZ en maakte er zijn debuut in het betaalde voetbal. In 2019 stapte hij over naar NAC, waar hij nog een contract heeft tot 2024. Verwacht wordt dat hij deze zomer vertrekt.