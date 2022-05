PSV plukt ‘talentvolle rechtsback’ (15) weg uit jeugdopleiding De Graafschap

Vrijdag, 13 mei 2022 om 09:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:56

PSV krijgt na dit seizoen zeer waarschijnlijk de beschikking over Essiën Bassey, meldt de Gelderlander. Het pas vijftienjarige talent komt over van De Graafschap, dat hem op zijn beurt wegplukte bij amateurvereniging AZSV in Aalten. Bassey, volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gezien als 'talentvolle rechtsback, is tevens jeugdinternational. Afgelopen najaar ontving hij een uitnodiging voor Oranje Onder 16.

Bassey werd door De Graafschap weggeplukt bij AZSV toen hij als zevenjarige de overstap maakte van de E-pupillen naar de D-pupillen. De verdediger zal bij PSV vermoedelijk aansluiten in de Onder 16, het team waar Stijn Schaars vanaf komend seizoen de leiding heeft. De oud-middenvelder van de Eindhovense club komt voor het eerst op eigen benen te staan. Schaars, die nog geen diploma heeft als coach betaald voetbal, was afgelopen seizoen assistent bij PSV Onder 18.

De stormachtige ontwikkeling van Bassey is ze ook in Zeist niet ontgaan. Afgelopen najaar ontving de rechtsback een uitnodiging van Oranje Onder 16. Ook werd hij in het verleden geselecteerd voor Oranje Onder 15, maar door dat avontuur ging vanwege de coronapandemie een streep. De tiener heeft al wel twee duidelijke voorbeelden. "Hakimi en Dumfries. Zij spelen op dezelfde manier en positie als ik. Veel rennen, opkomen, duels winnen, terug verdedigen", zei Bassey in november tegen Aalten Vooruit.