Grap over Ihattaren en Schmidt valt goed tijdens kampioensfeest Ajax

Vrijdag, 13 mei 2022 om 08:44 • Laatste update: 09:13

Het kampioensfeest van Ajax is tot in de late uurtjes gevierd. Woensdagavond legden de Amsterdammers in de eigen Johan Cruijff ArenA beslag op de 36ste landstitel door met 5-0 te winnen van sc Heerenveen. Aansluitend vond in The Harbour Club een besloten feest plaats met spelers, leden van de technische staf en hun naasten. Volgens De Telegraaf deed Mohamed Ihattaren voorkomen 'alsof hij een grote rol in landstitel 36 van de Amsterdammers had gespeeld'. Een grap over de linkspoot en zijn voormalig trainer Roger Schmidt deed het goed volgens het dagblad.

Naar verluidt ging het kampioensfeest van Ajax door tot half zes in de ochtend. Sunnery James & Ryan Marciano zorgden voor de muzikale omlijsting, terwijl Kenneth Taylor bij AjaxTV 'verklapte' dat naast Noussair Mazraoui ook Ryan Gravenberch naar Bayern München vertrekt. "De grap dat Ihattaren, voor wie Erik ten Hag een mooie toekomst bij Ajax ziet, nu meer Nederlandse kampioensschalen heeft dan Roger Schmidt deed het goed op de feestavond", voegt De Telegraaf eraan toe. Vorig jaar zomer kwam het bij PSV tot een breuk tussen Schmidt en Ihattaren.

De selectie van Ajax geniet momenteel van twee vrije dagen, waarna de focus vanaf zaterdag op de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse gaat. Voor beide ploegen staat er dan behalve een winstpremie weinig meer op het spel. Terwijl Ajax verzekerd is van de landstitel, weet Vitesse al weken dat het in de play-offs moet strijden om een Europees ticket. De Arnhemmers zijn al enige tijd uit vorm en wisten slechts drie van de laatste acht wedstrijden te winnen. Na de competitiewedstrijd tegen Vitesse vliegt Ajax naar Curaçao, waar de ploeg van Ten Hag een wedstrijd speelt en sponsorverplichtingen invult.

Voor Ihattaren moet het debuut in de Eredivisie nog komen. De middenvelder annex aanvaller maakt deel uit van het beloftenteam en zat in de Eredivisie tot dusver vier keer op de bank. Invallen deed hij nog niet. Wel deed hij vijf minuten mee in de verloren bekerfinale tegen PSV. Ihattaren wordt door Ajax gehuurd van Juventus, waarbij de Amsterdammers een optie tot koop hebben van twee miljoen euro. Ihattaren werd vorig jaar zomer voor hetzelfde geld door Juventus overgenomen van PSV. Een huurperiode bij Sampdoria liep uit op een deceptie, daar Ihattaren halsoverkop terugvloog naar zijn familie in Nederland.