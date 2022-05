Kicker: Ajax identificeert goedkoper alternatief bij Leverkusen

Vrijdag, 13 mei 2022 om 08:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:12

Ajax is zich aan het oriënteren op de transfermarkt in de zoektocht naar aanvallende versterking. Waar de Amsterdammers afgelopen winter lange tijd dichtbij het aantrekken van Steven Bergwijn waren, worden nu ook andere namen nadrukkelijk in de gaten gehouden. Volgens Kicker is Paulinho in de smaak gevallen. De 21-jarige buitenspeler van Bayer Leverkusen heeft nog een contract tot volgend jaar zomer en wordt eveneens gevolgd door Sporting Portugal.

Ajax is al langer aan het kijken naar nieuwe namen in de voorhoede. Antony schermt met interesse van buitenlandse topclubs en lijkt Amsterdam deze zomer te verlaten. Bergwijn lijkt nog altijd de meest aangewezen persoon om terug te keren naar Nederland, maar afgelopen winter moest toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars toezien hoe Tottenham Hotspur de poot stijf hield en niet overstag ging. Een bod van achttien miljoen euro werd niet akkoord bevonden door de club uit Noord-Londen. Bergwijn ziet een transfer naar Ajax zelf wel als een optie, zo gaf hij onlangs te kennen in een interview in het Algemeen Dagblad

Als goedkoper alternatief wordt nu de naam van Paulinho in verband gebracht met Ajax. De Braziliaan heeft een contract tot volgend jaar zomer, waardoor hij voor een gereduceerd tarief kan worden overgenomen. Het is niet bekend welk bedrag Leverkusen voor ogen heeft voor de buitenspeler. Transfermarkt schat de waarde van Paulinho momenteel op elf miljoen euro. De 21-jarige flankspeler draagt al sinds 2018 het shirt van Leverkusen, maar liep onder meer een zware knieblessure op. Dit seizoen was hij geen onbetwiste basisspeler. Paulinho kwam in de Bundesliga 23 keer in actie, waarvan 13 keer als basisspeler. Daarin wist hij vier keer te scoren.

Ajax is niet de enige club die in de markt is voor Paulinho. Naar verluidt zou ook Sporting Portugal de aanvaller in het vizier hebben. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf is Bergwijn nog altijd het belangrijkste doelwit van Ajax. "De signalen zijn dat Ajax ook deze transferzomer weer echt serieus werk gaat maken van Bergwijn", liet Verweij eerder deze week weten. ""Dat het elke keer heel gecompliceerd is, ligt niet aan Ajax, maar aan Tottenham en het salaris van Bergwijn. Het zal weer een hele opgave worden, maar Ajax gaat er weer vol voor."