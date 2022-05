Leegloop bij Vitesse komt op gang: Doekhi kan naar de Bundesliga

Vrijdag, 13 mei 2022 om 07:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:34

Danilho Doekhi heeft de mogelijkheid om in de Bundesliga aan de slag te gaan. Volgens De Telegraaf staat de centrale verdediger van Vitesse in de belangstelling van 1. FC Union Berlin. Doekhi beschikt over een aflopend contract en loopt om die reden gratis de deur uit bij de Arnhemmers. Eerder leek Rangers nog de beste papieren te hebben in de strijd om de captain. Ook PSV informeerde een halfjaar geleden naar de beschikbaarheid van Doekhi.

Doekhi is met zijn naderende transfervrije status een gewilde verdediger in Europa, want naast PSV, Rangers en Union Berlin werd zijn naam ook al gelinkt aan Dinamo Zagreb en Napoli. Vitesse plukte Doekhi drieënhalf jaar geleden voor 250.000 euro weg bij Jong Ajax en dat bleek een schot in de roos. De mandekker knokte zich vrijwel direct in de basis en speelde tot dusver 110 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij 4 keer trefzeker was. In totaal staat de teller op 139 officiële wedstrijden. Bij Union kan Doekhi opnieuw Europa in. De club uit Berlijn ligt op koers om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.

De interesse van Union in Doekhi is het begin van een ogenschijnlijke leegloop bij Vitesse, daar ook Riechedly Bazoer, Eli Dasa en Oussama Darfalou vertrekken bij de club. Zij beschikken eveneens over een transfervrije status. Daast keren huurlingen Jacob Rasmussen, Yann Gboho, Loïs Openda en Adrian Grbic terug naar hun eigenlijke werkgever. Vitesse had de mogelijkheid om in de winter verschillende spelers te verkopen, maar gaf destijds prioriteit aan het sportieve aspect, daar de Arnhemmers nog op drie fronten actief waren. Uiteindelijk bleek in de beker Ajax te sterk (5-0), was in de Conference League AS Roma het eindstation en moet nu via de play-offs een Europees ticket voor volgend seizoen bemachtigd zien te worden.

Dat Doekhi net als Bazoer, Dasa en Darfalou deze zomer transfervrij de deur uitloopt bij Vitesse, roept bij hem geen schuldgevoel op. "Ik weet niet of het de insteek was van de club om nog iets aan mij te verdienen. Ik heb niet het gevoel gehad dat ze mij wilden verkopen om er een transferbedrag aan over te houden", vertelde de captain in februari tegen Voetbalzone. "De club wilde graag met mij verlengen, maar ik hoop dat ze ook begrijpen dat ik na vier jaar een nieuwe stap wil maken. Ik denk dat ik daar aan toe ben. Ik wilde Vitesse in de winter ook niet zomaar verlaten. Ik zie de winter niet als het ideale moment om een transfer te maken."