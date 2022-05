Arteta woest: ‘If I say what I think I am suspended for six months’

Vrijdag, 13 mei 2022 om 07:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:11

Arsenal heeft zichzelf donderdagavond een hele slechte dienst bewezen in de strijd om de Champions League-tickets. Het elftal van Mikel Arteta ging op bezoek bij Tottenham Hotspur met 3-0 onderuit, waardoor het gat met de aartsrivaal met nog twee wedstrijden op het programma slechts één punt bedraagt. Kantelpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor Rob Holding. De verdediger kreeg in een tijdbestek van zeven minuten twee keer geel en kon na ruim een half uur inrukken.

Arsenal stond op het moment van de rode kaart van Holding met 1-0 achter door een benutte strafschop van Harry Kane na een overtreding van Cédric Soares. De beslissingen van Paul Tierney lieten Arteta woedend achter na afloop van het duel. Zozeer zelfs, dat de Spaanse coach de scheidsrechter ervan beschuldigde 'een prachtige wedstrijd kapot te hebben gemaakt'. Arteta weigerde echter de prestatie van de arbiter ronduit te bekritiseren. Hij stond erop dat hij langdurig geschorst zou worden als hij zijn oordeel zou vellen over een aantal beslissingen van Tierney.

Wow ?? Arsenal kijkt niet alleen tegen een achterstand aan, maar moet ook met tien man verder... Rob Holding krijgt z'n tweede gele kaart ??#ZiggoSport #PremierLeague #TOTARS pic.twitter.com/EpBWFpglZy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 12, 2022

"Ik kan niet zeggen wat ik denk, dan word ik voor zes maanden geschorst. Ik weet niet hoe ik moet liegen, dus ik zeg liever niet wat ik denk. Dat kan ik niet zeggen", aldus Arteta bij Sky Sports. Toen de verslaggever vervolgens vroeg of hij zijn spelers de schuld gaf, maakte Arteta zijn emoties kenbaar. "Ik ben niet ongelukkig met mijn spelers. Ik ben juist ontzettend trots op mijn spelers. Ik wil dat de scheidsrechters voor de camera komen en hun beslissingen uitleggen. Het is jammer, want vandaag hebben zij een prachtige wedstrijd kapotgemaakt."

??? "If I say what I think I'm suspended six months" #AFC boss Mikel Arteta was NOT happy with some of the decisions in his side's 3-0 defeat to Tottenham #NLD... ??pic.twitter.com/3GirpGLDF9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 12, 2022

De tirade van Arteta trok veel gelijkenissen met een interview van José Mourinho. De Portugees hield in zijn tijd bij Chelsea eens hilarisch vol dat hij geen commentaar kon geven op de wedstrijd en herhaalde meermaals: 'Als ik praat heb ik grote problemen'. Ondanks de pijnlijke nederlaag tegen Tottenham heeft Arsenal het grijpen van het laatste Champions League-ticket nog altijd in eigen hand. The Gunners nemen het in de twee resterende wedstrijden op tegen Newcastle United (uit) en Everton (thuis), terwijl Tottenham nog tegen Burnley (thuis) en het al gedegradeerde Norwich City (uit) speelt.

Oef... ?????? We zijn amper onderweg of er wordt alweer gescoord. Tottenham naar 3-0 dankzij Heung-min Son ?#ZiggoSport #PremierLeague #TOTARS pic.twitter.com/cC05CRHBoX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 12, 2022

Antonio Conte is van mening dat Arteta zich niet moet aanstellen. De Italiaan kon het na de gewonnen stadsderby niet laten om een sneer uit te delen richting zijn collega. "Hij is een hele goede coach en kan in de toekomst een toptrainer worden, maar in zes maanden heb ik hem erg vaak horen klagen", aldus Conte bij Sky Sports. "Ik denk dat hij zich meer moet focussen op zijn team en niet moet klagen. Hij moet kalmer worden en doorgaan met zijn werk, want dat is erg goed. Maar een trainer die veel klaagt, is niet goed. Voor mij was het een duidelijke rode kaart."