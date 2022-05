Tottenham pijnigt Arsenal en gooit strijd om Champions League helemaal open

Donderdag, 12 mei 2022 om 22:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:39

Tottenham Hotspur heeft donderdag de North London-derby op zijn naam geschreven. Het elftal van Antonio Conte moest tegen Arsenal winnen om kans te houden op een Champions League-ticket en slaagde daar met verve in. Twee doelpunten van Harry Kane en een treffer van Heung-Min Son bepaalden de eindstand op 3-0. Arsenal speelde na een knullige rode kaart van Rob Holding een uur met tien man. The Gunners houden Tottenham op plek vier nog één punt onder zich en zullen vermoedelijk de laatste twee duels moeten winnen om de aartsrivaal op plek vijf te houden.

Holding had waarschijnlijk niet op het veld gestaan als Ben White in de warming-up fit genoeg was bevonden om te starten. Besloten werd echter om White, net terug van een blessure, op de bank te laten starten. Ook Tottenham kampte met personele problemen achterin. Cristian Romero moest op het laatste moment afhaken en werd vervangen door Davinson Sánchez. Steven Bergwijn viel pas in de slotfase in bij de thuisploeg, die verder net als Arsenal ongewijzigd bleef.

Wow ?? Arsenal kijkt niet alleen tegen een achterstand aan, maar moet ook met tien man verder... Rob Holding krijgt z'n tweede gele kaart ??#ZiggoSport #PremierLeague #TOTARS pic.twitter.com/EpBWFpglZy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 12, 2022

Arsenal begon sterk aan de wedstrijd, maar slaagde er niet in om dat direct te koppelen aan een grote kans. The Gunners hielpen de thuisploeg na twintig minuten compleet in de wedstrijd door een domme overtreding van Cedric, die bij een luchtduel in de rug liep bij Heung-Min Son. De penalty die volgde werd door Harry Kane kalm afgemaakt: 1-0. Holding maakte het nog veel lastiger voor Arsenal door binnen zeven minuten tijd twee keer tegen een gele kaart aan te lopen. Bij de laatste blokkeerde Holding de diepgaande Son, die echter nooit bij de lange pass van achteruit had gekund. Vlak voor rust vergrootte Kane de voorsprong voor Tottenham, door bij de tweede paal een doorgekopte corner met het hoofd af te maken: 2-0.

'???????? ???? ???? ????????' ?? Harry Kane drukt Arsenal verder in het nauw. Tottenham leidt al met 2-0 ?????#ZiggoSport #PremierLeague #TOTARS pic.twitter.com/jjz6BoSh88 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 12, 2022

The Spurs maakten twee minuten na rust een eind aan alle illusies die Arsenal eventueel nog had. Kane werd in het strafschopgebied met moeite gestopt, waarna de bal voor de voeten kwam bij Son, die alert binnenschoot: 3-0. Arsenal combineerde zich via Bukayo Saka en Gabriel Martinelli naar een uitstekende kans voor eerstgenoemde, die zijn schot op een blok zag eindigen. Tottenham was echter veel sterker en creëerde nog betere mogelijkheden. De kopbal van Emerson Royal werd fraai gekeerd, terwijl Son net niet goed uit kwam om een voorzet in te tikken.

Son werd na zeventig minuten tot zijn grote frustratie naar de kant gehaald, terwijl bij Arsenal even later Gabriel noodgedwongen naar de kant moest met een blessure. Een fraaie combinatie van Arsenal leidde tot een vrije schietkans voor Martin Ödegaard, die na een lage voorzet niet genoeg in de hoek mikte.