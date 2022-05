Transferwereld schudt op grondvesten: Lewandowski breekt met Bayern

Donderdag, 12 mei 2022 om 21:16 • Jeroen van Poppel

Robert Lewandowski heeft de onderhandelingen met Bayern München definitief afgebroken, zo melden BILD en GOAL. De 33-jarige topspits gaat zijn contract, dat medio 2023 afloopt, niet verlengen en maakt zich mogelijk op voor een transfer naar Barcelona. In Catalonië ligt een aantrekkelijk driejarig voorstel klaar voor Lewandowski, zo meldde Fabrizio Romano al. "Er is nog een lange weg te gaan voor Barcelona", voegt Romano donderdag daaraan toe.

Lewandowski stond lange tijd open voor een nieuw contract bij Bayern, de club die hij al sinds 2014 met veel succes dient. De Poolse aanvalsleider raakte de afgelopen tijd echter gefrustreerd over het proces dat door de Duitse topclub werd gevolgd. De vergeefse poging om Erling Braut Haaland weg te halen bij Borussia Dortmund schoot in het verkeerde keelgat bij Lewandowski, die bovendien geïrriteerd is dat zijn eigen contractonderhandelingen lang werden uitgesteld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bayern sprak onlangs in de persoon technisch directeur Hasan Salihamidzic met zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi, maar deed daarin naar verluidt geen officieel aanbod. Haarscheurtjes in het huwelijk tussen Lewa en Bayern werden volgens BILD onlangs bij het vieren van het binnengehaalde kampioenschap voor iedereen zichtbaar. De routinier zou de titel bij het uitreiken van de schaal opvallend ingetogen hebben gevierd en bovendien snel de catacomben hebben opgezocht.

Mocht Bayern een transfervrij vertrek willen voorkomen, dan ligt een zomerse transfer voor de hand. Barcelona beschouwt Lewandowski als de ideale sterspeler van het elftal voor de komende jaren. Blijkbaar twijfelen de Catalanen niet aan de fysieke gesteldheid van de Pool, want onlangs zijn leeftijd van 33 ligt een contract voor liefst drie seizoenen klaar. De onderhandelingen met zaakwaarnemer Zahavi zijn volgens Romano in volle gang.