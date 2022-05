Coutinho definitief weg: Barça onthult laag bedrag en hoopvolle clausule

Donderdag, 12 mei 2022 om 20:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Philippe Coutinho ruilt Barcelona definitief in voor Aston Villa, zo bevestigt de Spaanse grootmacht via doe officiële kanalen. Barça houdt slechts twintig miljoen euro over aan zijn op één na duurste aankoop aller tijden, maar dat bedrag kan in de toekomst mogelijk flink oplopen. Aston Villa is namelijk akkoord met een doorverkooppercentage van liefst vijftig procent.

De 29-jarige Coutinho wordt sinds begin januari gehuurd door de club uit de Premier League, die een optie tot koop van veertig miljoen euro had. Dat was Villa echter te gortig en dus kreeg Barcelona een veel lager bod voorgeschoteld. Barça zit financieel nog altijd in zwaar weer en moest wel akkoord gaan met het voorstel uit Engeland. Volgens Fabrizio Romano wordt in Catalonië dor de transfer zo'n veertig miljoen euro aan salariskosten bespaard op Coutinho, die nog een contract had tot medio 2023.

Steven Gerrard stuurde bij de clubleiding van Aston Villa persoonlijk aan op de komst van de aanvallende middenvelder. "We willen Coutinho hier", zei de trainer van the Villans afgelopen weekend nog openlijk na afloop van het duel met Burnley (1-3) winst. De 67-voudig Braziliaans international scoorde bij zijn debuut voor Aston Villa en produceerde in totaal vier goals en drie assists in de vijftien Premier League-wedstrijden waarin hij in actie kwam.

Coutinho staat sinds januari 2018 onder contract bij Barcelona, dat hem destijds overnam van Liverpool. De 29-jarige middenvelder wist zijn prijskaartje - in totaal zo'n 135 miljoen euro - nooit écht waar te maken en was anderhalf seizoen lang vooral acteur op het tweede plan bij onder meer Ronald Koeman. Afgelopen januari verloste Aston Villa Coutinho uit zijn lijden bij Barcelona, dat maar wat te graag af wilde van zijn astronomische salaris. De Engelsen spraken af met de huidige nummer twee van LaLiga dat ze 65 procent van de lasten zouden overnemen, die naar verluidt zo'n zestien miljoen euro op jaarbasis bedroegen.