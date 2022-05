Van Gaal reikt Kampioensschilden uit: ‘Je weet ik nog een spits zoek, hè?’

Donderdag, 12 mei 2022 om 20:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:49

Robert Mühren is donderdag tijdens het Kampioensdiner verkozen tot Beste Speler van de Keuken Kampioen Divisie. De 32-jarige spits van FC Volendam moest de topscorerstitel dit jaar laten aan Thijs Dallinga, maar troeft zijn concurrent van Excelsior dus wél af als het gaat om de eretitel Beste Speler. Dick Lukkien (FC Emmen) won de prijs voor Beste Trainer, terwijl Johan Bakayoko (PSV) en Nick Olij (NAC Breda) verkozen werden tot respectievelijk Beste Talent en Beste Keeper. Louis van Gaal reikte de Gouden Kampioensschilden woensdagavond in de Orangerie in ‘s-Hertogenbosch uit aan de winnaars.

Mühren kende opnieuw een superseizoen en was met liefst 29 doelpunten en 11 assists in 37 competitieduels van doorslaggevend belang in het afdwingen van promotie. Dallinga, die 32 goals en 8 assists op zijn naam zette bij Excelsior, kreeg donderdagavond de prijs voor Topscorer en had daarbij een klein onderonsje met Van Gaal. De bondscoach fluisterde de 21-jarige aanvaller met een knipoog toe dat hij bij Oranje nog een spits zoekt. Dallinga greep dus naast de prijs voor Beste Speler, waarvoor ook Joey Sleegers (FC Eindhoven), Rui Mendes (FC Emmen) en Patrick Pflücke (Roda JC) waren genomineerd.

??? De ?????????????????? van de @1e_Divisie: Thijs Dallinga met 32 doelpunten! ?? Louis van Gaal fluistert hem na afloop ook nog wat toe... ???? pic.twitter.com/yHbuMKTdaF — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2022

De prijs voor Beste Talent ging naar Johan Bakayoko, dit seizoen met 17 goals en 10 assists in 32 duels de absolute smaakmaker van Jong PSV. Bakayoko maakt deze zomer samen met zijn trainer Ruud van Nistelrooij de overstap naar de hoofdmacht van PSV. De andere genomineerden waren Max de Waal (Jong Ajax), Sem Steijn (ADO Den Haag), Johan Bakayoko (Jong PSV) en Benjamin Bouchouari (Roda JC).

Dick Lukkien ging aan de haal met de prijs voor Beste Trainer. De trainer werd met FC Emmen kampioen en keert na één seizoen alweer terug op het hoogste niveau. Om de prijs ‘Beste Trainer’ in de wacht te slepen rekende Lukkien af te rekenen met Maarten Martens van Jong AZ en John Heitinga, trainer van Jong Ajax. Nick Olij werd verkozen tot Beste Keeper van het seizoen. De doelman kreeg bij NAC Breda iets meer doelpunten tegen dan Michael Brouwer bij FC Emmen, maar troeft zijn concurrent desalniettemin af. Ook Nigel Bertrams (FC Eindhoven) en Stijn van Gassel (Excelsior) maakten kans op de eretitel.