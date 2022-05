‘Ten Hag wil naast Frenkie de Jong nóg een landgenoot naar Engeland halen’

Donderdag, 12 mei 2022 om 20:18 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 20:20

Erik ten Hag wil naast Frenkie de Jong ook Matthijs de Ligt naar Manchester United halen, zo wordt in Spanje gemeld. Nadat Gerard Romero woensdagavond claimde dat de overstap van Frenkie de Jong naar Manchester United 'voor 95 procent zeker' plaatsvindt, laat zijn collegajournalist Oriol Domènech donderdag op het Twitch-kanaal van Romero weten dat ook de 21-jarige verdediger van Juventus in beeld is.

Ten Hag is na het behalen van de landstitel met Ajax al druk bezig met zijn nieuwe club. De in Haaksbergen geboren trainer wil de selectie van Manchester United voor komend seizoen snel vormgeven. Waar eerder al bekend werd dat Ten Hag De Jong naar Engeland wil halen, heeft hij zijn pijlen nu ook op De Ligt gericht. Eerder wist Times al te melden dat de 21-jarige verdediger op het lijstje van Ten Hag staat, maar nu meldt ook Domènech over de interesse.

De ex-Ajacied is in Turijn bezig aan zijn derde seizoen, waar hij sterke optredens afwisselt met mindere wedstrijden. Zo maakte De Ligt in de finale van de Coppa Italia een onhandige overtreding op landgenoot Stefan de Vrij, waarna Ivan Perisic de Milanezen in de verlenging vanaf de stip op voorsprong schoot. Internazionale won de wedstrijd uiteindelijk met 4-2.

Woensdagavond meldde Romero dat Barcelona heeft besloten om De Jong te verkopen. De 24-jarige middenvelder levert de Catalanen, die het geld hard nodig hebben, tussen de zeventig en tachtig miljoen euro op. "We leven op 11 mei en de situatie kan nog veranderen, maar voor Barcelona is het duidelijk", aldus Romero. Transfermarktjournalist Romano voegt donderdag toe dat er inderdaad contact is geweest tussen Manchester United en Barcelona, maar dat er van een volledige overeenkomst nog geen sprake is.

De Jong heeft in drie seizoenen bij Barcelona niet volledig kunnen overtuigen. De Catalanen beseffen dat als de prestaties van de Oranje-international komend seizoen niet alsnóg exploderen, zijn transferwaarde flink zal verminderen. Barça is bereid om zijn verlies te nemen en voor minimaal zeventig miljoen euro afscheid te nemen. Daarmee wordt een groot deel van zijn aankoopbedrag - Ajax ontving in 2019 86 miljoen euro - terugverdiend. De Jong zou de eerste aankoop zijn van Ten Hag, die komende zomer begint als coach van Manchester United.