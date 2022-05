Sofyan Amrabat mag hopen op droomtransfer

Jerdy Schouten kan zijn loopbaan in de Premier League vervolgen. De Nederlander heeft zich met zijn prestaties bij Bologna in de kijker gespeeld van het Engelse West Ham United, dat de middenvelder al meerdere keren heeft bekeken. (Daily Mail)

Ook Bayern München mengt zich in de strijd om de handtekening van Paul Pogba. Der Rekordmeister heeft een aanbieding neergelegd bij de Fransman, maar Juventus heeft vooralsnog de beste papieren. (La Gazzetta dello Sport)

Barcelona wil Bernardo Silva als vervanger van Frenkie de Jong. De Portugees moet in Barcelona de opvolger worden van De Jong, die in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United staat. (Mundo Deportivo)

Robert Lewandowski voelt zich niet meer gewaardeerd in München. De Poolse goalgetter overweegt een vertrek nadat de Duitse topclub een poging heeft ondernomen om Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund over te nemen. (BILD)