Erik ten Hag voert dag na kampioenschap topoverleg in Amsterdam

Donderdag, 12 mei 2022 om 17:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:46

Erik ten Hag heeft daags na het kampioenschap van Ajax een meeting gehouden over zijn plannen bij Manchester United. De oefenmeester sprak met Steve McClaren, Mitchell van der Gaag en Manchester United-directeur John Murtough, zo meldt de Daily Mail. De aanwezigheid van McClaren en Van der Gaag is een sterke indicatie dat ze in beeld zijn om de technische staf van Ten Hag te versterken, al is hun komst nog niet officieel bevestigd.

Het gesprek vond fysiek plaats in Amsterdam. Ten Hag vierde woensdagavond nog feest met de selectie van Ajax, maar heeft zichzelf daarna geen vrije dag gegund. Tijdens het gesprek werden naar verluidt meerdere potentiële transferdoelwitten besproken. De kans is groot dat ook de naam van Frenkie de Jong is gevallen, want hij staat nadrukkelijk op de radar van Manchester United. Mede door het vermoedelijke transfervrije vertrek van Paul Pogba en Nemanja Matic is het middenveld een aandachtspunt. Het transferbeleid wordt op Old Trafford uitgezet door Murtough.

Ten Hag fungeerde in het seizoen 2008/09 nog als assistent van McClaren bij FC Twente. De Engelsman is momenteel nog als adviseur verbonden aan Derby County, een functie die hij overigens eerder ook bij Maccabi Tel Aviv vervulde. Old Trafford is voor hem geen onbekend terrein. De zestigjarige McClaren was tussen 1999 en 2001 actief als assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United.

Van der Gaag kwam in 2019 bij Ajax terecht, waar hij begon als eindverantwoordelijke van Jong Ajax. Daarvoor was de oefenmeester werkzaam bij Marítimo, Belenenses, Ermis Aradippou, FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda. Sinds dit seizoen is Van der Gaag assistent-trainer bij het eerste elftal van Ajax. De samenwerking met Ten Hag bevalt van beide kanten, waardoor Van der Gaag nu ook deel moet uitmaken van de staf van Ten Hag bij United.