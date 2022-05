‘Cyriel Dessers-investeerder’ gaat nu ook officieel samenwerken met Feyenoord

Donderdag, 12 mei 2022 om 17:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:19

Feyenoord en Van Donge & De Roo gaan een partnership met elkaar aan, zo maakt de club bekend. De overeenkomst gaat per 1 juli in en heeft een duur van minimaal twee seizoenen. De Rotterdamse logistieke dienstverlener was dit seizoen al Official Training Partner van Feyenoord Vrouwen 1 en maakt nu dus ook de stap naar het eerste mannenelftal van Feyenoord.

Dennis de Roo, directielid Van Donge & de Roo, is trots op het aanstaande partnership met Feyenoord. "Door middel van het partnership willen wij de bestaande band met de club versterken", zegt hij op de website van Feyenoord. "Wij zijn ervan overtuigd dat onze relaties en klanten dit ook zien als een meerwaarde. Met Feyenoord als verbindende factor kijken wij er naar uit om dit partnership gezamenlijk vorm te geven."

Zodoende is Dennis de Roo nu ook officieel verbonden aan Feyenoord. Eerder deze maand deed hij tegenover RTV Rijnmond nog een aanbod om de definitieve komst van Cyriel Dessers te financieren. “Het is serieus dat we willen investeren. Hoe en wat moet dan wel nog akkoord zijn bij Feyenoord”, zei de zakenman, die zich niet drukt maakte over de hoogte van het te betalen bedrag. “Wat er betaald zou moeten worden. Dat zou ook de volle mep kunnen zijn.”

Joris van Dijk, commercieel directeur van Feyenoord, is enthousiast over dit nieuwe partnership. "Ontzettend goed nieuws dat wij Van Donge & De Roo mogen verwelkomen als Official Partner, nadat zij zich eerder al verbonden hadden aan Feyenoord Vrouwen 1. Van Donge & De Roo is een belangrijke speler in de Rotterdamse haven en daarom extra fijn om hen aan onze partnerfamilie toe te kunnen voegen. We kijken uit naar een mooie samenwerking", zegt Van Dijk.

Van Donge & De Roo, ook bekend als DR Group of D&R, is sinds 1977 uitgegroeid tot een van de grootste logistieke dienstverleners in de Rotterdamse haven. DR Group is actief op elk gebied van de logistieke keten. Deze activiteiten bestaan uit verschillende pijlers, waaronder container verschepingen wereldwijd, depot-activiteiten, terminal services en douane afwikkeling in Rotterdam en Antwerpen en intermodaal transport binnen heel Europa over de weg, binnenvaart of per spoor. Van Donge & De Roo is ook de naamgever van het stadion van Excelsior.