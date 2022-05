‘Raiola regelde voor overlijden opvallende clausule in City-contract Haaland’

Donderdag, 12 mei 2022

Het contract van Erling Braut Haaland bij Manchester City bevat een vertrekclausule, zo meldt BILD. Volgens de krant mag de van Borussia Dortmund overgekomen aanvaller in de zomer van 2024 voor 150 miljoen euro worden weggehaald uit het Etihad Stadium. Die clausule heeft wijlen Mino Raiola voor zijn overlijden uitonderhandeld, aldus de krant.

BILD beweert verder dat Haaland voor 75 miljoen euro naar Engeland is vertrokken. Dat was volgens het boulevardblad de hoogte van zijn contractuele afkoopsom, al zei Fabrizio Romano eerder dat het bedrag 'dichter bij de 60 miljoen' lag. Ook BILD erkent dat Dortmund niet de volledige 75 miljoen euro opstrijkt. Volgens de krant is ongeveer 10 miljoen immers terechtgekomen bij het makelaarskantoor van Raiola. Verder moet Dortmund nog steeds circa 10 miljoen euro afbetalen aan Red Bull Salzburg voor de komst van Haaland in 2019. Daar wordt de nieuwe transfersom ook voor aangewend.

In het artikel speculeert BILD dat Real Madrid in 2024 gebruik zou kunnen maken van de afkoopclausule van Haaland. "Behalve Manchester City had ook Real Madrid serieuze interesse", schetst de krant. "De Spanjaarden zijn voor volgend seizoen goed voorzien met Karim Benzema en de mogelijke komst van Kylian Mbappé. In 2024 is Benzema, die een contract tot medio 2023, er waarschijnlijk niet meer." Haaland zou voor 150 miljoen euro dan de nieuwe aanvalsleider kunnen worden in het Santiago Bernabéu.

Ondertussen zoekt Dortmund naar een opvolger van Haaland. Een van de kandidaten is Sébastien Haller, die tot medio 2025 vastligt bij Ajax en circa 35 miljoen euro moet kosten. Volgens BILD heeft Haller richting Dortmund laten blijken oren te hebben naar de overstap. Vanwege zijn prijskaartje moet BVB eerst echter spelers verkopen. Manuel Akanji, Julian Brandt en Thorgan Hazard worden genoemd als spelers die budget kunnen vrijmaken voor de komst van de Ivoriaan.