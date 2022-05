Justin Bijlow wellicht fit genoeg voor Conference League-finale tegen AS Roma

Donderdag, 12 mei 2022 om 15:51 • Dominic Mostert

Feyenoord sluit niet uit dat Justin Bijlow tot de selectie zal behoren voor de Conference League-finale tegen AS Roma, meldt het Algemeen Dagblad. Met de finale in zicht begint de doelman zich volgens journalist Mikos Gouka steeds fitter te voelen. Hij traint nog niet volledig mee met de selectie, maar zijn herstel verloopt voorspoedig. Een plek op de bank in Tirana wordt omschreven als een reële doelstelling.

Bijlow ging in maart onder het mes vanwege een voetblessure. Sindsdien is Ofir Marciano de eerste doelman van Feyenoord. Bijlow speelde voor het laatst op 10 maart in de uitwedstrijd tegen Partizan Belgrado (2-5 zege) in de achtste finale van de Conference League. "Bijlow was afgeschreven voor dit seizoen, maar hij had misschien de laatste competitiewedstrijd kunnen halen als hij alles op alles had gezet", schrijft Gouka in de krant.

"Ze sluiten niet uit dat Bijlow bij de wedstrijdselectie zou kunnen zitten, maar eerst willen ze dat hij volledig met de groep gaat meetrainen zonder dat Bijlow daar druk bij voelt", beschrijft Gouka de gedachtegang bij Feyenoord. "Dat is niet uitgesloten, want die periode is nog best lang. Hij is goed op weg om dat te halen." Bijlow gaat in de aanloop naar de finale mee op trainingskamp naar Lagos en daar wordt zijn fitheid nader getest.