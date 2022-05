PEC moet flink snijden in begroting; transfer De Wit voorkomt acuut probleem

Donderdag, 12 mei 2022 om 16:38 • Shane Jebbink • Laatste update: 17:10

PEC Zwolle moet door de degradatie uit de Eredivisie flink snijden in de begroting, zo meldt De Telegraaf. De Blauwvingers moesten woensdagavond winnen bij Sparta om nog kans op handhaving te maken, maar gingen onderuit in Rotterdam. Algemeen directeur Marcel Boudesteyn spreekt van een aanzienlijk bedrag en hoopt tot een oplossing te komen om het geldtekort te compenseren.

Door het verlies op Het Kasteel is de achterstand van rodelantaarndrager PEC op nummer zestien Fortuna Sittard met vijf punten onoverbrugbaar geworden. Hiermee is degradatie na tien jaar op het hoogste niveau te hebben geacteerd een voldongen feit voor de ploeg van Dick Schreuder. De oefenmeester nam de trainerspositie in Zwolle in november over van Art Langeler, die na twaalf duels genoeg had gezien bij de degradant. Onder Schreuder leefde PEC op in de tweede seizoenshelft, maar dit bleek niet genoeg te zijn om een verblijf in de Eredivisie te garanderen.

De degradatie doet niet alleen sportief pijn bij de Zwollenaren. Ook financieel zal er een hoop moeten veranderen bij PEC. De club moet volgens Boudesteyn een bedrag tussen de 4 en 5 miljoen euro bezuinigen ten opzichte van de huidige begroting van 12,5 miljoen euro. In het ergste geval betekent dat dus dat de begroting met maar liefst 40 procent moet krimpen. Daarbij heeft de club geluk dat Mees de Wit voor 2,3 miljoen euro aan AZ is verkocht: zonder deze transactie had PEC een acuut financieel probleem gehad. “Daarom zijn we heel blij met de goede ontwikkeling die Mees de Wit heeft gehad dit seizoen en het mooie bedrag dat hij heeft opgeleverd”, geeft de directeur toe.

Boudesteyn gaat zich de aankomende weken buigen over de aankomende kwestie. “Normaal kun je geld bijleggen uit eigen vermogen, maar dat is er niet”, is de algemeen directeur van PEC eerlijk. Er moet dus op zoek worden gegaan naar een andere oplossing. “Op het moment dat je geld tekort komt, moet je geld gaan zoeken. Dat kan bij een rijke voorzitter zijn of bij een groep mensen, die er geld in wil leggen. Zo gaat dat meestal bij clubs die degraderen. Dan hoop je dat er mensen opstaan. We houden alle opties open.”