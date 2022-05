PSV benoemt eerste Marokkaans-Nederlandse hoofdtrainer in betaald voetbal

Adil Ramzi wordt de opvolger van Ruud van Nistelrooij als trainer van Jong PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De voormalig aanvaller was dit seizoen al de assistent-trainer van Van Nistelrooij, slaagt later deze maand voor zijn opleiding als coach betaald voetbal en kan vanaf de zomer aan de slag als hoofdtrainer bij de beloftenploeg.

Vorige maand stond Ramzi in het kader van zijn opleiding al eenmalig voor de groep in een wedstrijd tegen MVV Maastricht (2-2). Voor de gelegenheid deed Van Nistelrooij toen een stapje terug. Kort na de wedstrijd bevestigde Ramzi dat hij met PSV in gesprek was over een aanstelling als hoofdtrainer van Jong. Eerder was hij al assistent-trainer in de jeugd, bij de beloften en hoofdmacht van PSV, terwijl hij ook PSV Onder 17 onder zijn hoede heeft gehad. In zijn actieve voetballoopbaan speelde hij tussen 2000 en 2004 voor PSV.

Ramzi wordt de eerste coach in het Nederlands voetbal met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond, meldt het Eindhovens Dagblad. Die eer betekent veel voor hem. Vanuit zijn geboorteland kreeg hij recentelijk ook het voorstel om bondscoach te worden bij de nationale Onder 20, maar hij gaf de voorkeur aan een toekomst bij PSV. Nu krijgt hij de kans zijn trainersloopbaan echt gestalte te geven met zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal.

Ramzi ligt in ieder geval goed bij Johan Bakayoko, de sterspeler van Jong PSV. Toen de negentienjarige aanvaller in maart werd verkozen tot beste talent van de derde periode, was Ramzi aanwezig bij de prijsuitreiking. "Ik heb hem in elk seizoen bij PSV als trainer of assistent-trainer gehad en hij is als coach en mens heel belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling. Daarom vond ik het fijn dat hij me daarbij vergezelde", zei Bakyoko toen.

