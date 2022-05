Brian Brobbey hoeft geen seconde na te denken: ‘Oh ja, daar ga ik van uit!’

Donderdag, 12 mei 2022 om 14:35 • Dominic Mostert

Brian Brobbey rekent op een langer verblijf bij Ajax. Woensdagavond maakte de aanvaller tijdens het kampioensfeest in de kleedkamer duidelijk dat zijn tijd in Amsterdam nog niet voorbij is. Een dag later bevestigt transferjournalist Fabrizio Romano dat de gesprekken tussen Ajax en RB Leipzig voorspoedig verlopen en de komende dagen worden voortgezet. Het bestuur van Ajax is ervan overtuigd dat Brobbey bij de club moet blijven.

"Hiervoor ben ik teruggekomen", zei de twintigjarige spits over het winnen van de landstitel. "Wij zijn de beste, maar dat is ook gewoon normaal. We zijn kampioen... ik ben heel erg blij. Mijn dag kan niet meer stuk. Volgend jaar lekker de Champions League in." Als de journalist van Ajax TV vraagt of Brobbey 'met Ajax' de Champions League in gaat, hoeft hij geen seconde na te denken. "Oh, ja! Daar ga ik wel van uit!"

Brobbey wordt sinds januari gehuurd van Leipzig en was sindsdien belangrijk als afmaker en aanspeelpunt in de voorhoede van Ajax. Hij is echter bescheiden over zijn bijdrage. "We hebben dit met heel het team gepresteerd. Ik heb mijn best gedaan, met mijn goaltjes." Brobbey was dit seizoen op huurbasis bij Ajax goed voor zes doelpunten in tien competitiewedstrijden. Het waren bovendien vaak belangrijke treffers voor het wedstrijdverloop.

In zijn eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer scoorde hij tweemaal tegen FC Utrecht (0-3 zege); in het duel daarna was hij trefzeker op bezoek bij PSV (1-2 zege). Verder maakte Brobbey belangrijke doelpunten tegen NEC (0-1 zege) en AZ (2-2). Woensdagavond kwam hij ook tot scoren in de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen, al was dat zijn minst belangrijke treffer van het seizoen: Brobbey maakte de 4-0 tijdens de 5-0 overwinning.