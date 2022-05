Ten Hag: ‘Een van de beste spelers werd chagrijnig benaderd door Ajax-fans’

Donderdag, 12 mei 2022 om 13:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:29

Na zijn aanstelling in december 2017 moest Erik ten Hag een 'transformatie in gang zetten' bij Ajax, vertelt hij tijdens een terugblik in gesprek met Voetbal International. De trainer kwam binnen toen Ajax op vijf punten achterstand stond van PSV in de Eredivisie en net was uitgeschakeld in de KNVB Beker. Er was een 'heel negatieve stemming binnen en rondom' Ajax, merkte Ten Hag. Hij wilde het 'sentiment' rond de club veranderen.

"Het chagrijn was voelbaar", vertelt Ten Hag in de terugblik. Hij wijst de inmiddels vertrokken Hakim Ziyech aan als speler die 'symbool' stond voor de tendens. "En dan bedoel ik de manier waarop er met hem werd omgesprongen. Hij werd zo negatief benaderd door het Ajax-publiek. Veel fans kunnen het zich misschien niet meer herinneren, maar een van de allerbeste spelers werd gewoon chagrijnig benaderd. Of denk eens aan het opwachten van de spelersbus, nadat we bij PSV hadden verloren."

"Dat was een turbulente beginperiode, waarin het sentiment heel negatief was. Na die beginperiode is dat omgeslagen en veranderd in een positieve sfeer. Maar de club moest van ver komen", zegt de oefenmeester, die inmiddels vooral buiten Ajax negativiteit opmerkt over de club. "De media zijn ontzettend kritisch op Ajax, dat voel je gewoon aan alles. Een aantal dingen zijn ook gewoon gebeurd, zoals de situatie met Marc Overmars, dan mag je ook kritisch zijn. Of de situatie met Andre Onana, of Quincy Promes. Dan heb ik er geen probleem mee, maar ik merkte wel dat veel mensen hoopten dat Ajax in elkaar zou storten. Het stoort mij niet, maar ik probeer het realistisch weg te zetten."

Volgens Ten Hag wilden 'veel mensen' dit seizoen een andere kampioen zien. "De dominantie van Ajax was wel genoeg geweest, dat merkte je. Dat is ook een natuurlijke reactie." Door een 5-0 zege op sc Heerenveen verzekerde Ajax zich woensdagavond van de titel. Zondag gaan de Amsterdammers nog op bezoek bij Vitesse in de laatste speelronde van het seizoen. Daarna stapt Ten Hag over naar Manchester United; zijn vermoedelijke opvolger is Alfred Schreuder, die overkomt van Club Brugge als de laatste plooien worden gladgestreken.