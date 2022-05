‘Haller moet Haaland opvolgen; Dortmund kent vraagprijs van Ajax’

Donderdag, 12 mei 2022 om 13:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:25

Sébastien Haller is de grote favoriet van Borussia Dortmund om de naar Manchester City vertrekkende Erling Braut Haaland op te volgen, zo meldt Sport1 donderdag. Het bestuur van de Duitse club wil zo snel mogelijke een adequate vervanger van de Noorse topschutter presenteren. Haller mag naar verluidt voor ongeveer 35 miljoen euro vertrekken bij Ajax, waar zijn contract doorloopt tot medio 2025.

Journalist Patrick Berger van Sport1 benadrukt in zijn tweet wel dat Dortmund eerst een speler moet verkopen, voordat kan worden overgeschakeld richting Haller. In dat kader staat Manuel Akanji op de nominatie om BVB na dit seizoen te verlaten. Dortmund trok onlangs voor een recordbedrag van 38 miljoen euro Karim Adeyemi aan, maar niet de aanvaller van Red Bull Salzburg maar Haller wordt aangemerkt als opvolger van Haaland. Daarnaast beschikt men in de aanvalslinie ook nog over Donyell Malen.

#BVB - Favorit auf die Haaland-Nachfolge ist Sébastien Haller! Die Dortmund-Bosse haben sich darauf verständigt, dass sie fest kaufen wollen (keine Leihe). Gute Gespräche laufen. Der Ajax-Star kostet rund €35m. Aber: Erst muss ein Spieler (Akanji) abgegeben werden. ???? @SPORT1 — Patrick Berger (@berger_pj) May 12, 2022

Haller, die woensdag in de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0), eindelijk weer eens scoorde voor Ajax in competitieverband, maakte dit seizoen met name indruk in de Champions League. De aanvaller sloot het Europese avontuur af met elf doelpunten. In de Eredivisie staat Haller op 21 doelpunten en 7 assists. Mede hierdoor is hij opnieuw in beeld bij Dortmund, dat de Ajacied nog kent van zijn periode in de Bundesliga bij Eintracht Frankfurt.

Haller was in december vorig jaar ook al in beeld bij Dortmund, dat toen al op zoek was naar geschikte opvolgers van Haaland. BILD meldde destijds dat Ajax een vraagprijs van veertig miljoen euro hanteerde. Een officieel bod werd bijna een halfjaar geleden niet neergelegd in Amsterdam, al lijkt het erop dat de interesse van Dortmund in Haller een stuk concreter is.

Erik ten Hag praat deze week in een uitgebreid interview met Voetbal International over mogelijke uitgaande transfer bij Ajax. De vertrekkende coach hoopt dat onder meer de begeerde Haller blijft, maar hij weet ook dat grote geldbedragen een hoop kunnen doen veranderen. "Als ze niet te behouden zijn, gaan ze heel veel geld opleveren voor Ajax. Er is ontzettend veel belangstelling voor spelers als Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Antony en Sébastien Haller", aldus Ten Hag, die denkt dat er bij Ajax 'nog drie grote transfers gaan komen' deze zomer.