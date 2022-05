ESPN ziet ‘waslijst aan red flags’ omtrent Frenkie de Jong en Manchester United

Donderdag, 12 mei 2022 om 12:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:42

Een transfer van Frenkie de Jong naar Manchester United lijkt nog ver weg. Woensdagavond zei de Spaanse journalist Gerard Romero dat De Jong 'voor 95 procent zeker' Erik ten Hag achternagaat, maar de Engelstalige tak van ESPN trekt aan de rem. Er zijn meerdere redenen waarom de komst van De Jong een moeilijk verhaal wordt voor Manchester United. Journalist Alex Shaw spreekt zelfs van een 'waslijst aan red flags'.

ESPN erkent dat Manchester United op zoek is naar versterking op het middenrif en De Jong een interessante kandidaat vindt. De aanwezigheid van Ten Hag is voor de middenvelder van Barcelona echter geen doorslaggevende reden om naar Engeland te gaan. Zijn voorkeur zou liggen bij een langer verblijf in het Camp Nou, zoals Fabrizio Romano eerder deze maand ook al benadrukte. Pas als hij de boodschap krijgt dat hij overbodig is, wil hij een transfer maken. In dat geval mikt De Jong op een club die volgend seizoen uitkomt in de Champions League. Aan dat criterium voldoet Manchester United niet.

Een andere club met belangstelling, Manchester City, zou om die reden een aantrekkelijkere optie kunnen zijn. In 2019 hadden the Citizens al interesse in De Jong, die er toen voor koos om Ajax in te ruilen voor Barcelona. Josep Guardiola, de trainer van Manchester City, wordt omschreven als een 'bewonderaar' van De Jong. Hoewel de kapitaalkrachtige grootmacht deze week al de portemonnee trok voor Erling Braut Haaland, meldt ESPN dat men nog niet klaar is op de transfermarkt. Mede door een aanstaand vertrek van Fernandinho en door belangstelling voor Oleksandr Zinchenko is er ruimte voor versterking op het middenveld en de backposities.

De Jong heeft in drie seizoenen bij Barcelona niet volledig kunnen overtuigen. De Catalanen beseffen volgens Romero dat als de prestaties van de Oranje-international komend seizoen niet alsnóg exploderen, zijn transferwaarde flink zal verminderen. Barça is volgens berichtgeving van de Spaanse journalist bereid om zijn verlies te nemen en voor minimaal zeventig miljoen euro afscheid te nemen. Daarmee wordt een groot deel van zijn aankoopbedrag - Ajax ontving in 2019 86 miljoen euro - terugverdiend. Volgens GOAL zou zestig miljoen al genoeg zijn voor Barcelona.

Alex Shaw, journalist van ESPN, roept in herinnering dat De Jong in maart tegenover Ziggo Sport nog reageerde met 'ja, ik denk het wel' op de vraag of hij voor zes jaar zou bijtekenen in Barcelona. De Jong zei dat hij 'het liefst zo lang mogelijk' voor Barcelona speelt. "Het leven is hier fantastisch. We hebben het hartstikke naar ons zin. Als voetballer zijn er weinig betere plekken om te leven dan Barcelona." Volgens Shaw wordt de link tussen Ten Hag en De Jong overdreven. "Ja, hij speelde onder Ten Hag, maar Alfred Schreuder wordt gezien als de man met een grotere invloed." In een andere tweet schrijft hij: "Ik denk niet dat Manchester United zich moet richten op spelers die niet écht naar ze toe willen, want dat is een van de redenen waarom het nu in de situatie verkeert waarin het verkeert."