PEC Zwolle ziet af van rechtszaak en legt zich neer bij degradatie

Donderdag, 12 mei 2022 om 11:45 • Dominic Mostert

PEC Zwolle ziet af van gerechtelijke stappen naar aanleiding van de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) in speelronde 32 van de Eredivisie. Woensdagavond liet technisch manager Mike Willems aan RTV Oost doorschemeren de optie te onderzoeken, maar een dag later bevestigt de club in een statement op Twitter zich neer te leggen bij de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

De KNVB erkende maandag dat er een fout werd gemaakt in het duel tussen PEC en Utrecht. Een openingsdoelpunt van Gervane Kastaneer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Bij het betreffende moment op slag van rust trok videoscheidsrechter Bas Nijhuis de buitenspellijn bij Djevencio van der Kust, terwijl deze bij collega Mike van der Hoorn getrokken had moeten worden, die op gelijke hoogte stond met Kastaneer.

Opmerkelijk: de VAR bij @PECZwolle - @fcutrecht trekt een verkeerde buitenspellijn bij de afgekeurde goal van Kastaneer ??



Is het doelpunt terecht afgekeurd? ??#deontknoping #pecutr pic.twitter.com/heK79DtDHK — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2022

"We hebben direct na die wedstrijd de mogelijkheden onderzocht voor eventuele actie, maar besloten dat niet te doen. We nemen ons verlies, richten ons op en doen er alles aan om volgend jaar direct terug te komen", meldt PEC in een statement. De degradatie werd woensdagavond officieel na een 2-0 nederlaag bij Sparta Rotterdam. Met nog een speelronde te gaan is het zeker dat PEC bij de onderste twee ploegen gaat eindigen.

Na het duel van woensdagavond zei technisch manager Willems 'een aantal telefoontjes' te hebben gepleegd over de situatie. "We hebben voor deze wedstrijd een aantal mensen erop gezet om het voor ons te bekijken. Er is ook contact geweest met de KNVB. Zo strijdbaar als ik ben, zeker nu, wil ik de komende dagen nog wel bekijken of we daar werk van kunnen maken. Ik weet niet of het hoop is, maar ik wil niet dat ons onrecht wordt aangedaan. Dat gevoel hebben we nu wel. Het was geen interpretatiefout, maar een technische fout. Die niet gemaakt mocht worden."