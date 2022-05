Verbazing over mogelijke terugkeer Vandaag Inside: ‘Geld regeert, hè’

Donderdag, 12 mei 2022 om 11:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:55

Jan van Halst is niet zo blij met de naderende terugkeer van Vandaag Inside, al houdt Johan Derksen nog wel een voorbehoud. De analist, die naar eigen zeggen nooit naar de dagelijkse talkshow kijkt, denkt dat geld een grote rol speelt in de beslissing van Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee om op korte termijn terug te keren met het populaire praatprogramma.

"Ik heb het programma niet gemist, want ik kijk het nooit", verklaarde Van Halst woensdagavond bij Op1. "Maar het blijkt wel weer: geld regeert, hè. Zij verdienen niet alleen veel, maar ook de zenderbazen. En dan vervagen normen en waarden, dat is ook wel duidelijk. En dat is in Nederland in de afgelopen jaren sowieso gebeurd, dat we wat dat betreft afglijdend zijn. En daar past dit ook prima in", verwees Van Halst naar het in zijn ogen bedenkelijke niveau van Vandaag Inside.

Derksen reageert stomverbaasd op aankondiging van terugkeer Vandaag Inside

Johan Derksen wilde woensdag niet bevestigen dat Vandaag Inside terugkeert. Lees artikel

Tafelgenoot Rutger Castricum denkt dat Van Halst deze mening heeft omdat hij door de jaren heen door Derksen regelmatig is aangepakt in de talkshow. "Ook, ook. Maar ik kijk ook helemaal niet", aldus de analist, die gelijk een weerwoord kreeg van Castricum: "Oh, om die reden?" Van Halst had gelijk een antwoord klaar: "Nee, omdat ik vind dat mensen heel veel kwetsen enzo. Dat ligt niet zo binnen mijn normen en waarden. Maar dat is mijn mening."

Derksen was woensdag met stomheid geslagen door de berichtgeving over de terugkeer van Vandaag Inside op televisie. Het Algemeen Dagblad schreef namelijk dat het praatprogramma van Genee, Van der Gijp en Derksen na afwezigheid van twee weken weer uitgezonden zou worden vanaf komende maandag. Verslaggever Jordi Versteegden van De Telegraaf nam zowel contact op met Derksen als Talpa, die de berichtgeving beide als 'voorbarig' afdeden.

Versteegden zei in een video-item van het dagblad dat 'de hele redactie op zijn kop stond' na het nieuws van het Algemeen Dagblad. Dinsdag meldde De Telegraaf nog dat er 'serieus was gesproken over een terugkeer' van Vandaag Inside, maar van witte rook was er nog geen enkele hoogte. Versteegden verlangde naar opheldering en belde Derksen woensdag op. "Johan zei: 'Voor mij is het ook een verrassing dat het nu naar buiten is gekomen'."