Ryan Gravenberch gaat stuk als Kenneth Taylor zijn geheim plots verklapt

Donderdag, 12 mei 2022 om 11:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:53

Supporters van Ajax die nog hoopten op een langer verblijf van Ryan Gravenberch zijn door Kenneth Taylor uit hun droom geholpen. Tijdens het titelfeest van woensdagavond nam Taylor namens Ajax TV de rol van verslaggever over. Hij interviewde diverse spelers en verklapte terloops dat Gravenberch naar Bayern München gaat.

"Hij gaat ons helaas verlaten", zei Taylor over Gravenberch, die moet lachen door de onverwachte aankondiging van zijn ploeggenoot. "Hij heeft het zwaar verdiend." Taylor vraagt Gravenberch wat hij van de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0) vond. "Jullie hebben een topwedstrijd gespeeld", reageerde Gravenberch, die zelf vanwege een enkelblessure aan de kant staat. "Jij was de beste vandaag."

Het door Ajax TV gepubliceerde fragment stopt daar, maar in een langere versie op Twitter is te zien dat Taylor zijn ploeggenoot veel succes wenste bij Bayern. Vervolgens vroeg Gravenberch of Taylor volgend seizoen zelf nog bij Ajax speelt. "Daar kan ik niets over zeggen", aldus de negentienjarige middenvelder, die ook Brian Brobbey, Maarten Stekelenburg, Daley Blind, Davy Klaassen, Jay Gorter, Steven Berghuis en Noussair Mazraoui voor de camera kreeg.

Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf zei maandag al te verwachten dat Gravenberch weggaat. "Bayern schuift iets op en er kan nog iets gedaan worden met de commissie van het bureau van Mino Raiola. Bayern zei niet meer omhoog te willen met de transfersom, maar ik begreep dat het toch iets omhoog is gegaan in het laatste voorstel", maakte hij duidelijk. In april meldde De Telegraaf dat Bayern een bedrag van 23 miljoen euro inclusief bonussen wilde betalen, terwijl Ajax inzet op 30 miljoen.